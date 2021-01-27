Госдума одобрила штрафы за нарушение правил IT-безопасности госорганов

Речь в законопроекте идет о безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - 50-100 тысяч рублей. За нарушения при принятии мер после хакерских атак юрлицам придется заплатить до 500 тысяч рублей.

За непредоставление данных в государственную систему предупреждения последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России также придется уплатить аналогичный штраф - до полумиллиона рублей.

Действующим законодательством ответственность за несоблюдение требований безопасности важнейших информационных систем не установлена.

К такой инфраструктуре относятся IT-системы госорганов, сфер здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банков, атомной энергии, оборонной, ракетно-космической и так далее.