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27.01.2021 16:00
Рубрика: Власть

Госдума одобрила штрафы за нарушение правил IT-безопасности госорганов

Текст: Татьяна Замахина
За нарушение требований к безопасности сетей и информационных систем госорганов, банков, промышленности, обороны смогут оштрафовать на полмиллиона рублей. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Речь в законопроекте идет о безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - 50-100 тысяч рублей. За нарушения при принятии мер после хакерских атак юрлицам придется заплатить до 500 тысяч рублей.

Фото: istock
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За непредоставление данных в государственную систему предупреждения последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России также придется уплатить аналогичный штраф - до полумиллиона рублей.

Действующим законодательством ответственность за несоблюдение требований безопасности важнейших информационных систем не установлена.

К такой инфраструктуре относятся IT-системы госорганов, сфер здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банков, атомной энергии, оборонной, ракетно-космической и так далее.

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