Гражданам Беларуси и Армении упростили въезд в Россию

Граждане Беларуси и Армении смогут въезжать в Россию через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Об этом говорится в распоряжении правительства.

Они смогут попасть в Россию через 20 аэропортов, указанных в документе. Это Анапа (Витязево), Владивосток (Кневичи), Грозный (Северный), Екатеринбург (Кольцово), Жуковский, Казань, Калининград (Храброво), Краснодар (Пашковский), Красноярск (Емельяново), Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Нижнекамск (Бегишево), Новосибирск (Толмачево), Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи, Уфа, Чкаловский.