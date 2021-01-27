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27.01.2021 23:46
Рубрика: Спорт

У тренера есть вопросы

Ханс-Дитер Флик может уйти из "Баварии" из-за разногласий с руководством клуба
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8368)
Главный тренер победителя Лиги чемпионов "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб.
Флик не чувствует поддержки со стороны руководства "Баварии", хотя его контракт с клубом действует до 2023 года. Фото: EPA Флик не чувствует поддержки со стороны руководства "Баварии", хотя его контракт с клубом действует до 2023 года. Фото: EPA
Флик не чувствует поддержки со стороны руководства "Баварии", хотя его контракт с клубом действует до 2023 года. Фото: EPA

По сообщениям немецких СМИ, нет никаких гарантий, что Флик останется до момента истечения срока своего соглашения - до 2023 года. И тому есть несколько причин. Основная из них - уход в конце этого года из "Баварии" председателя совета правления мюнхенцев легендарного Карла-Хайнца Румменигге, который является главным сторонником Флика. Именно с ним специалист постоянно контактирует для решения любых вопросом.

Фото: PAOLO MAGNI/EPA
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Во-вторых - у Флика серьезные разногласия со спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем. Тренерский штаб не слишком-то доволен трансферной кампанией клуба и считает, что состав стал слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Кроме того, Флик по-прежнему на связи с представителями Немецкого футбольного союза (DFB). В случае если после чемпионата Европы главный тренер бундестим Йоахим Лев покинет сборную Германии, Ханс-Дитер может стать его сменщиком.

Флик - один из возможных сменщиков Йоахима Лева у руля сборной Германии

Тем временем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах, несмотря на ограничение посещаемости. Как сообщает издание The Independent, УЕФА поддерживает контакты с городами-организаторами, которые изъявили желание принять матчи турнира. В планах организации предусмотрено четыре основных варианта проведения соревнований: заполненные арены, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость стадионов.

Напомним: чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля этого года.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

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