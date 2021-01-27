Археологи нашли в Иерусалиме 100-летнюю ручную гранату

Новости

В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 16:31
Рубрика: Общество

Археологи нашли в Иерусалиме 100-летнюю ручную гранату

Текст: Николай Грищенко
Фото: Library of Congress/wikipedia.org Фото: Library of Congress/wikipedia.org
Фото: Library of Congress/wikipedia.org

В центре Иерусалима археологи обнаружили ручную гранату времен Первой мировой войны. Взрывоопасный артефакт находился в древней цистерне Захер-парка.

Фото: H. Civalleri, Inrap
Во Франции найдено сакральное сооружение мезолита с черепом внутри

Как сообщает Jpost, боеприпас был обнаружен во время раскопок директором израильского Управления древностей Оскаром Бехерно.

"Это ручная граната Mills-23, которая использовалась британской армией в Первой мировой войне. Судя по всему, гранату нашли в прошлом, и прохожий бросил ее в цистерну", - считает эксперт по вооружению Асаф Перетц.

Напомним, что во время Первой мировой британские и французские части начиная с 1915 года безуспешно пытались захватить Палестину. Только 8 декабря 1917 года османская армия покинула Иерусалим. Вступление союзников в древний город обернулось трагикомедией.

Первыми британцами, которых 9 декабря увидел мэр Иерусалима аль Хуссейни, стали повара 20-го Лондонского батальона Эндрюс и Чёрч. Они искали воду и яйца для офицерского завтрака. Подержав в руках ключи от города рядовые бросили их и удрали. Через некоторое время у Яффских ворот появились сержанты Джеймс Седжвик и Фред Херкомб из 19-го батальона, но также отказались принять капитуляцию.

Фото: iStock
В Шотландии найден массивный памятник эпохи неолита

Следующими на арену истории вышли майоры Бек и Берри, но они отказались от почетной миссии. Через некоторые время к туркам подошел командир 303-й артиллерийской бригады подполковник Бейли и ему торжественно вручили ключи от города. Однако командир 180-й пехотной бригады генерал Фредерик Уотсон заявил, что подполковник "много на себя берет" и ключи вернулись к мэру, а потом их передали генералу. После чего появился командир 60-й дивизии генерал Джон Ши и потребовал повторить сдачу лично ему.

Развязка наступила лишь 11 декабря. Командующий корпусом генерал Эдмунд Алленби был крайне недоволен своими подчиненными и процедуру пришлось повторить. Четвертая официальная капитуляция турецкого Иерусалима состоялась в отсутствие мэра. Пытаясь вручить 9 декабря британцам ключи от крепости аль Хуссейни простудился и слег с пневмонией.

Общество История В мире Ближний Восток Израиль

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России