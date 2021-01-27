Археологи нашли в Иерусалиме 100-летнюю ручную гранату

В центре Иерусалима археологи обнаружили ручную гранату времен Первой мировой войны. Взрывоопасный артефакт находился в древней цистерне Захер-парка.

Как сообщает Jpost, боеприпас был обнаружен во время раскопок директором израильского Управления древностей Оскаром Бехерно.

"Это ручная граната Mills-23, которая использовалась британской армией в Первой мировой войне. Судя по всему, гранату нашли в прошлом, и прохожий бросил ее в цистерну", - считает эксперт по вооружению Асаф Перетц.

Напомним, что во время Первой мировой британские и французские части начиная с 1915 года безуспешно пытались захватить Палестину. Только 8 декабря 1917 года османская армия покинула Иерусалим. Вступление союзников в древний город обернулось трагикомедией.

Первыми британцами, которых 9 декабря увидел мэр Иерусалима аль Хуссейни, стали повара 20-го Лондонского батальона Эндрюс и Чёрч. Они искали воду и яйца для офицерского завтрака. Подержав в руках ключи от города рядовые бросили их и удрали. Через некоторое время у Яффских ворот появились сержанты Джеймс Седжвик и Фред Херкомб из 19-го батальона, но также отказались принять капитуляцию.

Следующими на арену истории вышли майоры Бек и Берри, но они отказались от почетной миссии. Через некоторые время к туркам подошел командир 303-й артиллерийской бригады подполковник Бейли и ему торжественно вручили ключи от города. Однако командир 180-й пехотной бригады генерал Фредерик Уотсон заявил, что подполковник "много на себя берет" и ключи вернулись к мэру, а потом их передали генералу. После чего появился командир 60-й дивизии генерал Джон Ши и потребовал повторить сдачу лично ему.

Развязка наступила лишь 11 декабря. Командующий корпусом генерал Эдмунд Алленби был крайне недоволен своими подчиненными и процедуру пришлось повторить. Четвертая официальная капитуляция турецкого Иерусалима состоялась в отсутствие мэра. Пытаясь вручить 9 декабря британцам ключи от крепости аль Хуссейни простудился и слег с пневмонией.