Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом

Интенсивные спортивные тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции могут вызвать повторное заболевание либо спровоцировать тяжелые постковидные состояния. Об этом заявил врач-иммунолог Илья Кукин, отметив, что попытка вернуть показатели, которые были до болезни, является одной из крупнейших ошибок.

"Это крайне опасно и недопустимо", - подчеркнул специалист в интервью "Вечерней Москве". Он объяснил, что после коронавируса иммунитет слаб, а организм не в состоянии принимать такие нагрузки.

По словам Кукина, во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, запасов которой может не хватать организму при интенсивных физических нагрузках. Кроме того, исчезновение симптомов заболевания не означает полного восстановления. "Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения", - отметил иммунолог.

Он посоветовал тем, кто переболел COVID-19, дать возможность своему организму восстановиться, не нагружая его. Выходить на пик физической активности постепенно, проконсультировавшись с врачом.