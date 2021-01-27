"Интер" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Интер" вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв "Милан" со счетом 2:1.

В четвертьфинале Кубка Италии по футболу встречались "Милан" и "Интер". Дерби получилось ярким и завершилось победой нерадзурри со счетом - 2:1.

В первом тайме "Милан" открыл счет. Автором забитого мяча стал Златан Ибрагимович. В конце первой половины встречи швед стал участником стычки с форвардом "Интера" Ромелу Лукаку. Игроки немного "пободались", за что получили по желтой карточке. На 58-й минуте Ибрагимович получил второе предупреждение, оставив команду в меньшинстве. "Интер" сумел реализовать численное преимущество.

На 71-й минуте "Интер" получил право на пенальти, который реализовал Лукаку. Победу команде принес удар со штрафного в исполнении Кристиана Эриксена, который отличился на седьмой компенсированной минуте встречи.

В полуфинале "Интер" сыграет с победителем матча "Ювентус" - СПАЛ.