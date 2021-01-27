Указ губернатора Иркутской области от 27 января 2021 года № 24-уг "О праздновании национально-культурного праздника "Сагаалган"

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ "Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом", указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 93-уг "Об определении дней, в которые отмечаются национально-культурные праздники Усть-Ордынского Бурятского округа "Сагаалган" и "Сур-Харбан", учитывая обращение Местной религиозной организации буддистов Усть-Ордынского дацана земли возрождения учения Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Определить период с 12 февраля по 12 марта 2021 года днями, в которые в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-культурный праздник "Сагаалган".

2. Объявить 12 февраля 2021 года - первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-культурный праздник "Сагаалган", - нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.И.Кобзев







