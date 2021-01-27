"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены

В России не обнаружены "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса. Об этом проинформировал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В беседе с РИА Новости ученый заверил, что Роспотребнадзор "четко следит за циркуляцией штаммов на территории нашей страны. И пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не были выявлены.

В сообщении уточняется: штамм 501.V2, или B.1.351, был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Ранее специалисты японского Национального института инфекционных болезней сообщили, что выявили у четырех человек новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Носители этого штамма прилетели в Японию из Бразилии. Японские вирусологи сообщают, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".