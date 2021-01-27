Разработка тамбовского одиннадцатиклассника Егора Иванова вышла в финал национального конкурса молодежных проектов "Россия-2035". Созданная школьником в рамках нацпроекта "Образование" система допуска на объект не только контролирует приход и уход сотрудников, но и поощряет их проводить больше времени на работе.
Сам Егор выкраивает часы между репетиторами по физике и математике (ЕГЭ не за горами), чтобы приехать из пригорода в лабораторию и еще разок отладить свою систему - тестовые испытания она проходит в "Кванториуме", контролируя приход и уход учащихся.
- Основные задачи комплекса: ограничение доступа на вход в помещение для определенного круга лиц, обеспечение безопасности, контроль посещаемости и расчет баллов для поощрения, - рассказал создатель.
Десяти "кванторянам", посещающим занятия в те же дни, что Егор, выдали карточки допуска. На входе в клуб система считывает данные, на выходе - тоже. Компьютер рассчитывает посещаемость за день, неделю, любой другой заданный период, отсылает результат в администрацию и тут же начисляет поощрительные баллы, клубную валюту. Она нужна для того, чтобы забрать сделанное своими руками домой.
- Наши проекты содержат дорогостоящие компоненты, поэтому просто унести их из "Кванториума" нельзя. Но можно на них заработать. В одну смену с Егором ходит Ирина Степанова - она построила сейф: из фанеры, но настоящий, с кодовым замком. После двух месяцев хорошей посещаемости она сможет его забрать, - объяснил наставник Александр Захаров.
За приход в клуб в начале недели система начисляет 0,4 балла, за второй - еще 0,6. В дополнение к цифровому табельщику Иванов создал еще и бота для соцсетей - тот по запросу высылает владельцам карточек данные о личной посещаемости и количестве баллов на счету. Сдав ЕГЭ, Егор собирается учиться в Москве на программиста.
Дмитрий Заплавнов из Астрахани - первокурсник одной из новейших образовательных программ Высшей школы экономики "Клеточная и молекулярная биотехнология" - также увлекся наукой, а конкретно биологией, в региональном школьном технопарке "Кванториум".
- Когда я учился в 10-м классе, объявили, что открылся "Кванториум", - рассказал Дмитрий. - Я пришел и сразу встретил Марию Петровну Андрееву - педагога по биологии, она так по-особенному рассказывала, что мне сразу захотелось во все вникнуть и разобрать, так в биоквантуме и остался. Мы выделяли из растений хлорофилл, с помощью длины волны определяли виды вещества, делали проект "Как повысить сухоустойчивость растений в Астраханской области" - все было интересно.
В первый же год обучения в технопарке Дмитрий прошел в финал международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада" и, как финалист, попал на бесплатное десятидневное обучение в МФТИ - это был настоящий подарок для десятиклассника. Затем был финал олимпиады НТИ, призовое место олимпиады по биологии МГУ имени Ломоносова, а в апреле 2020-го в самый разгар карантина в онлайне Дмитрий со своей командой выиграл международный хакатон Local Hack Day с "Биоинформатическим анализом генома коронавируса SARC-CoV-2":
- Мы обнаружили его взаимосвязь с вирусами SARS и MERS, а также с другими коронавирусами, поражающими животных, в особенности летучих мышей, - рассказал он.
Выбором вуза он доволен: "Биотехнолог - специалист широкого профиля, больше всего нравится биоинформатика".
В технопарках "Кванториум" в рамках нацпроекта "Образование" школьники бесплатно обучаются по таким направлениям, как робототехника, VR/AR-технологии, программирование, биотехнология и многое другое. Эти центры помогают не только бесплатно получать новые знания сверх школьной программы, но и работать уже в школьном возрасте над своими собственными проектами. Сейчас в России уже 130 детских технопарков.