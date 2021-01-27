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27.01.2021 19:56
Рубрика: Общество

Роботящие люди

Искусственный интеллект сделает дома умными, а у пациентов появятся медицинские аватары
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Развитие искусственного интеллекта даст экономике 58 млн новых рабочих мест и 15,5 трлн рублей. Такие цифры назвал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании Совета Федерации.

Гонка по развитию искусственного интеллекта (ИИ) - одна из самых главных гонок в мире. Более 35 стран утвердили стратегию развития ИИ, в том числе и Россия в прошлом году. Нашей экономике это может дать дополнительные 15,5 трлн рублей без каких-либо дополнительных издержек. Это сравнимо с ВВП крупнейших стран мира, обратил внимание глава банка. "Множество исследований, проведенных самыми разными компаниями, показывает, что ИИ создает огромное количество новых рабочих мест. Благодаря тому, что возникают новые потребности", - добавил он.

Фото: iStock
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Некоторые профессии будут при этом уходить в прошлое. Это коснется и сферы госуправления. Сейчас почти 85% госслужащих заняты предоставлением таких услуг, как выдача лицензий, разрешений и так далее. И лишь около 15% сотрудников занимаются управлением изменениями и проектной работой. В ближайшие годы, по мнению Грефа, это соотношение поменяется с точностью до наоборот. "Рутинные услуги будут оказывать автоматизированные системы, в основном онлайн. Люди, выдающие справки, больше будут не нужны. Зато увеличится спрос на сотрудников, которые будут описывать процессы, делать их проще, изучать потребности людей и придумывать новые удобные системы. Государство должно стать бесшовным, безбарьерным, безбюрократичным", - сказал он.

В ближайшие годы благодаря развитию технологий 5G и 6G обычным делом для любой семьи станут умные дома, способные поддерживать в доме нужную температуру, вовремя открывать окна и отключать воду.

Квантовый скачок ждет развитие медицины - появятся аватары людей с полным отображением внутренних органов, что позволит дистанционно, в режиме онлайн отслеживать изменения давления и состояние кровеносной системы пациента. Это кардинально повысит продолжительность и качество жизни.

Фото: Олеся Курпяева
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Подобные изменения сложно понять старшему поколению, признал глава Сбербанка. Молодежь проще относится к технологиям, и через 10 лет, согласно прогнозам почти 35% населения будет называться "диджитальным" населением. А люди, родившиеся до середины 1980-х годов, получили прозвище "цифровые мигранты", рассказал он. Но есть задача передать ценности будущему поколению. Возможным решением станет внедрение программ обучения искусственному интеллекту уже с детского сада.

В самом банке искусственный интеллект применяется активно в самых разных областях. Так, банк ежедневно обрабатывает миллиарды событий и отражает атаки хакеров, на 97% защищая своих клиентов. В прошлом году банк был одновременно признан самым атакуемым в Европе и лучшим в мире сфере кибербезопасности.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Алпатова
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