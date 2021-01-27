Судебный департамент при Верховном суде России подробно разъяснил, как рассчитывать казенные гонорары адвокатам по назначению.

Речь о защитниках, которые предоставляются человеку государством. Главная новость: у таких адвокатов с этого года гонорары увеличены. Это официально подтвердил Судебный департамент.

В простонародье таких адвокатов называют бесплатными. Но, конечно, работают они не бесплатно. Гонорары выплачиваются им из казны по утвержденным тарифам.

С начала этого года размер базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению составляет 1500 рублей. Однако кое-где на местах в бухгалтериях правоохранителей возникло недопонимание. Там решили, что запланированное достаточно давно повышение отменяется. Из-за непростых времен.

Действительно, осенью прошлого года правительство страны объявило (а точнее - продлило, так как он объявлялся каждый год, начиная с 2015 года) мораторий на индексацию ставок адвокатов. Немудрено запутаться.

Но индексация - это совсем другое. Если бы она состоялась, то базовая ставка адвокатов по назначению сейчас составляла бы 1500 рублей плюс какие-то проценты, компенсирующие инфляцию. Вот эти самые проценты отменены.

Почему этот спор так важен не только для адвокатов, но и для простых людей? Миссия адвокатов по назначению - обеспечить конституционное право человека на защиту. Гражданин не должен оставаться один на один со следствием. Поэтому экономить на защите нельзя.

"Федеральная палата адвокатов РФ сообщает, что решения об изменении базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению не принималось", - подчеркнули не так давно в ФПА.

Иными словами, повышение остается в силе. Это подтвердил и Судебный департамент. Главное финансово-экономическое управление Судебного департамента при Верховном суде России разъяснило, что размеры вознаграждение адвоката по назначению должны рассчитываться исходя из базовых ставок, утвержденных еще в 2019 году.

Адвокат по назначению предоставляется человеку государством, чтобы фигурант уголовного дела не оставался один на один со следователем. Труд защитника оплачивается из казны

Тогда, напомним, правительство своим постановлением запланировало поэтапное повышение базовых ставок для адвокатов по назначению.

По данным адвокатского сообщества, во многих регионах уже исправились и стали начислять правильно. Так что недопонимание потихоньку исчезает. Кстати, суд недавно сделал еще одно важное разъяснение: деньги должны выплачиваться непосредственно адвокату по назначению, а не коллегии, в которой он состоит. Одному из защитников в Московской области пришлось судиться с подмосковными судебными приставами, которые наотрез отказывались перевести деньги лично ему.