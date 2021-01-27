Какие изменения ждут абитуриентов России и Беларуси в новом году

До вступительной кампании в вузы России и Беларуси осталось менее пяти месяцев. В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в образовательный процесс как в России, так и в Беларуси. Однако главное преимущество, которое дает Союзное государство, осталось неизменным: российские и белорусские абитуриенты и в этом году имеют право поступать в любое учебное заведение Союзного государства как на платной, так и на бюджетной основе. И тут главное - учесть все нюансы новой вступительной кампании и соблюсти все необходимые формальности. Какие новшества ждут абитуриентов в этом году, выясняли репортеры "СОЮЗа".

Российские и белорусские абитуриенты и в этом году имеют право поступать в любое учебное заведение Союзного государства на бюджет. Роман Щербенков

В этом году российским вузам предстоит серьезная перестройка. В 2020 году Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Все новшества вступают в силу уже в этом году. Практически по всем пунктам приемной кампании произошли изменения, единственное, что осталось как и прежде, - вузы будут принимать выпускников школ по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Так что всем желающим поступать в этом году в высшие учебные заведения России до 1 февраля включительно необходимо определиться с выбором предметов, по которым им придется сдавать ЕГЭ, и пройти регистрацию.

Белорусские выпускники могут сдавать ЕГЭ в любом российском регионе. В этом году во многих регионах заявления на участие в ЕГЭ принимают онлайн: например, в Москве - на сайте mos.ru. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов отменяется. Основной период ЕГЭ пока установлен с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов.

Есть вероятность, что в этом году будут созданы пункты приема ЕГЭ в Беларуси, а ЦТ - в России

В этом году есть вероятность, что будут созданы пункты приема ЕГЭ в Беларуси и централизованного тестирования - в России. Такую возможность не исключил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшегося 21 января заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Он отметил, что эта тема уже обсуждалась на совместной коллегии министерств образования России и Беларуси. Технологически она несложная, и министерства сейчас работают над ее решением.

Всем, кто планирует сдавать в этом году ЕГЭ, необходимо подойти к этому вопросу особенно серьезно. Новые правила дают возможность вузам устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам, а абитуриентам - выбирать экзамены.

На практике это будет выглядеть примерно так: вуз на техническую специальность в качестве вступительных испытаний принимает три результата ЕГЭ: русский язык, математика (профильная) и предмет по выбору, это может быть физика или информатика. Абитуриент сам выбирает, какой предмет он предоставит.

Так что, записавшись и сдав ЕГЭ по физике и информатике, можно выбрать лучший результат и уже с ним поступать. И так по всем направлениям: химия или биология, история или обществознание.

Еще одно немаловажное нововведение - раньше на каждую специальность был отдельный конкурс. Теперь его могут сделать общим для нескольких родственных направлений. Например, финансы и экономика. Подавая документы на эти направления, абитуриент участвует в многопрофильном конкурсе на все бюджетные места, которые объявлены на данные направления суммарно. Зачисление будет по общему списку, а уже после первого или второго курса студентов разделят на специализации.

Изменилось и количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе. Ранее можно было подавать документы в пять вузов по три направления в каждом. Теперь количество вузов осталось прежним - пять, а вот количество специальностей и направлений - десять. Это значит, что всего можно подать 50 заявлений.

Кроме того, вузы теперь сами могут устанавливать минимальные баллы для поступления на различные формы обучения: бюджет и платное обучение. Исключение - ситуация, когда минимальные баллы устанавливает учредитель вуза. Также при поступлении в вузы, где есть дополнительные вступительные испытания (ДВИ) творческой или профессиональной направленности, количество и формы таких ДВИ вуз теперь устанавливает самостоятельно. Новые правила предусматривают, что ДВИ могут быть при необходимости установлены и для победителей и призеров олимпиад. При этом расширен перечень индивидуальных достижений, которые могут засчитываться абитуриенту при поступлении в вуз. А список достижений, за которые можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов, стал единым для всех вузов. Отныне университет сам решает, какие из достижений принимать: спортивные, научные проекты или волонтерскую деятельность.

Раньше на каждую специальность был отдельный конкурс. Теперь его могут сделать общим для родственных направлений

Изменения коснулись не только выпускников школ. Новые правила дают свободу вузам самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Раньше бывшие школьники и выпускники колледжей и вузов поступали в университеты все вместе и проходили одинаковые вступительные испытания. Теперь те, у кого уже есть среднее профессиональное или высшее образование, смогут поступать в вуз, если вуз установит такую возможность, и по результатам ЕГЭ, и по внутренним испытаниям. Например, сдав ЕГЭ, можно сдать и вступительные испытания в вузе. А затем выбрать лучшие результаты. Например, русский язык по результатам ЕГЭ, а литературу по экзамену в вузе.

Новые правила поменяли и систему зачисления студентов в вузы, и подачу документов. Теперь зачисление будет проходить в два этапа. Первый этап - зачисление тех, кто поступает без вступительных испытаний, по льготам и договорам о целевом обучении. Второй - основной этап зачисления. Ранее основной этап делился на первую и вторую волны. Если после основного этапа останутся свободные места, вузы теперь смогут провести дополнительное зачисление. До сего дня в этом вопросе не было четко прописанных норм, в результате вузы зачастую не могли никого зачислить по конкурсу после второй волны, даже если оставались вакантные места. Теперь смогут. Также отныне вузы могут самостоятельно решать, сколько "платников" они зачислят.

Чтобы абитуриенты сильно не нервничали и могли оперативно оценить свои шансы на зачисление, конкурсные списки будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день вместо одного раза в сутки. Но теперь они будут полностью обезличены, вместо ФИО указывается либо номер СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, присвоенный вузом.

Что же касается подачи документов, то наряду с представлением документов лично и по почте, для вузов устанавливается организация обязательной возможности приема документов в электронном виде. Для абитуриентов устанавливается возможность вносить изменения в заявление о приеме или подавать второе заявление, например, по другой специальности. Ранее такое было возможно сделать, только если отозвать первое. Поскольку вузы теперь обязаны обеспечить прием документов онлайн, то каждый абитуриент может вместо бумажного аттестата прикрепить к пакету документов его электронный дубликат.