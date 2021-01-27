Новости

В службе безопасности Капитолия США извинились за "неудачи" 6 января 01:13
Вильфанд пообещал похолодание к концу недели 01:08
Белый дом возобновит помощь Палестине 00:53
Более 100 миллионов человек заразились коронавирусом в мире 00:48
Сенаторы принесли присягу по делу об импичменте Трампа 00:21
Число погибших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч человек 00:16
Посольство РФ в Анкаре просит россиян соблюдать осторожность в Турции 26.01.2021
Иммунолог рассказал, о чем может свидетельствовать хронический кашель 26.01.2021
В Москве замечен турпан из Красной книги 26.01.2021
Володин ответил на вопрос о выборе между Трампом и Байденом 26.01.2021
Володин: Санкции против России объявляют на основе провокации 26.01.2021
Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы 26.01.2021
Томас Тухель возглавил "Челси" 26.01.2021
Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи 26.01.2021
Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком 26.01.2021
Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 26.01.2021
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 26.01.2021
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 26.01.2021
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 26.01.2021
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 26.01.2021
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 26.01.2021
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 26.01.2021
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 26.01.2021
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 26.01.2021
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 26.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 01:26
Рубрика: Культура

Там, где родился Филипок

Письмо с родины художника русского детства
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Для многих из нас Родина началась с картинок в "Букваре", нарисованных Алексеем Федоровичем Пахомовым. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова Для многих из нас Родина началась с картинок в "Букваре", нарисованных Алексеем Федоровичем Пахомовым. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Для многих из нас Родина началась с картинок в "Букваре", нарисованных Алексеем Федоровичем Пахомовым. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Варламово.

Холодный листопад.

Сиротский зов

пустующих скворечен.

Чу! - опадает яблоками сад,

дыханьем инея едва намечен.

Прокошенной тропинки

легкий взлет,

и Кубенская даль

блеснет знакомо.

Вот дом стоит,

здесь из окна

с высот

рисует свою родину

Пахомов.

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС
Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта

...Давно отцвел кипрей

на месте дома.

И дождик пал,

как тихая строка,

на тропочки,

где хаживал Пахомов.

К зиме осиротеют

стены дач,

как лоно

позаброшенных

скворечен...

Владимир Соколов

Здравствуйте, дорогие читатели "Календаря поэзии"!

120 лет назад в моей родной деревне Варламово, откуда я пишу эти строки, родился художник Алексей Федорович Пахомов.

"С чего начинается Родина? - С картинки в твоем букваре..." В синеньком "Букваре" нашего детства многие из этих картинок нарисованы Алексеем Пахомовым.

Он также иллюстрировал множество детских книг, с которыми дружил каждый ребенок. И первая из них, конечно, "Азбука" Льва Толстого.

Филипок - любимый герой художника. Это образ его рано оборвавшегося детства. Мальчишка "бедовый, страсть какой ловкий", несмотря ни на какие трудности, бесстрашно шагает в школу.

Шестилетний Алеша Пахомов, как и его Филипок, раньше своих сверстников отправился в школу. Рисовать он начал рано, лет с пяти. А поскольку отец был человеком грамотным, не раз выбирался старостой деревни, то бумага и карандаши в доме всегда имелись. Он рисовал брата и сестру, друзей-сверстников.

А потом детство Алеши круто оборвалось. Учеба в чужом городе за много верст от дома, куда с десяти лет он попал один-одинешенек и жил на "казенных харчах".

Потом было училище технического рисования барона фон Штиглица в Петрограде, Академия художеств, блокада, слава блестящего графика, Государственная премия, звание академика и народного художника СССР...

Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ
Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить

Но Пахомов всегда возвращался в родное Варламово. Если не сам, то своими мыслями и работами. До конца своих дней он оставался крестьянским художником и в этом был созвучен Льву Толстому.

Благодаря Алексею Федоровичу дети варламовских крестьян вошли в мировую культуру. Они глядят на нас с иллюстраций Пахомова к стихам Некрасова и Маршака, русских сказок "Липунюшка" и "Морозко", со страниц рассказа Тургенева "Бежин луг"...

Работа к произведению Толстого "Русак" так и осталась незавершенной в мастерской художника.

Любимым стихотворением Алексея Федоровича Пахомова было тютчевское "Есть в осени первоначальной...". Как вспоминали его домашние, художник часто "напевал" его вслух, работая в мастерской. Пахомова пленяли тютчевские образы, напоминавшие ему его родные варламовские поля и нивы.

Несколько слов о Владимире Соколове - авторе стихотворения, которое предваряет мое письмо. Я впервые познакомилась с поэтом в редакции районной газеты "Призыв", где печатались его стихи. Это были 1990-е годы, когда терялись все смыслы.

Подались по домам горожане

проводить зиму в теплых углах.

Избы окнами их провожали,

а потом утонули в снегах...

Это о нашей умирающей деревне, куда горожане "привозили на выгул детей", где "больные старухи/ очень тихо лежат на печи".

Стихи Владимира ударяли в самое сердце осколком правды. Автор знает жизнь изнутри, он в ней живет. Такое в коротких командировках по району не заметишь.

Фото: Тотемское музейное объединение
В год юбилея поэта Николая Рубцова приведут в порядок его родное село

Владимир ездил на мотоцикле за шестьдесят с лишним километров по разбитой тракторами проселочной ухабистой дороге, на которой не счесть поворотов, в отдаленную Тимониху в гости к Василию Белову. Учился у него бескомпромиссности.

Владимир окончил Вологодскую молочную академию и факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Был и председателем колхоза, и заместителем редактора районной газеты...

Родился, вырос и живет в своей любимой деревне Кузьминская, вдалеке от райцентра. Он остался верен своей Кузьминской. Так же, как был верен своей родине художник Алексей Пахомов.

Татьяна Смирнова,

д. Варламово,

Харовский район,

Вологодская обл.

Даты

145 лет назад был опубликован рассказ Льва Толстого "Филипок".

120 лет назад в деревне Варламово Вологодской губернии родился художник Алексей Федорович Пахомов.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Культура Литература Календарь поэзии

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В Фонде соцстраха назвали максимальный размер пособия на детей в 2021 году
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"