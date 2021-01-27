Для многих из нас Родина началась с картинок в "Букваре", нарисованных Алексеем Федоровичем Пахомовым. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Варламово.

Холодный листопад.

Сиротский зов

пустующих скворечен.

Чу! - опадает яблоками сад,

дыханьем инея едва намечен.

Прокошенной тропинки

легкий взлет,

и Кубенская даль

блеснет знакомо.

Вот дом стоит,

здесь из окна

с высот

рисует свою родину

Пахомов.

...Давно отцвел кипрей

на месте дома.

И дождик пал,

как тихая строка,

на тропочки,

где хаживал Пахомов.

К зиме осиротеют

стены дач,

как лоно

позаброшенных

скворечен...

Владимир Соколов

Здравствуйте, дорогие читатели "Календаря поэзии"!

120 лет назад в моей родной деревне Варламово, откуда я пишу эти строки, родился художник Алексей Федорович Пахомов.

"С чего начинается Родина? - С картинки в твоем букваре..." В синеньком "Букваре" нашего детства многие из этих картинок нарисованы Алексеем Пахомовым.

Он также иллюстрировал множество детских книг, с которыми дружил каждый ребенок. И первая из них, конечно, "Азбука" Льва Толстого.

Филипок - любимый герой художника. Это образ его рано оборвавшегося детства. Мальчишка "бедовый, страсть какой ловкий", несмотря ни на какие трудности, бесстрашно шагает в школу.

Шестилетний Алеша Пахомов, как и его Филипок, раньше своих сверстников отправился в школу. Рисовать он начал рано, лет с пяти. А поскольку отец был человеком грамотным, не раз выбирался старостой деревни, то бумага и карандаши в доме всегда имелись. Он рисовал брата и сестру, друзей-сверстников.

А потом детство Алеши круто оборвалось. Учеба в чужом городе за много верст от дома, куда с десяти лет он попал один-одинешенек и жил на "казенных харчах".

Потом было училище технического рисования барона фон Штиглица в Петрограде, Академия художеств, блокада, слава блестящего графика, Государственная премия, звание академика и народного художника СССР...

Но Пахомов всегда возвращался в родное Варламово. Если не сам, то своими мыслями и работами. До конца своих дней он оставался крестьянским художником и в этом был созвучен Льву Толстому.

Благодаря Алексею Федоровичу дети варламовских крестьян вошли в мировую культуру. Они глядят на нас с иллюстраций Пахомова к стихам Некрасова и Маршака, русских сказок "Липунюшка" и "Морозко", со страниц рассказа Тургенева "Бежин луг"...

Работа к произведению Толстого "Русак" так и осталась незавершенной в мастерской художника.

Любимым стихотворением Алексея Федоровича Пахомова было тютчевское "Есть в осени первоначальной...". Как вспоминали его домашние, художник часто "напевал" его вслух, работая в мастерской. Пахомова пленяли тютчевские образы, напоминавшие ему его родные варламовские поля и нивы.

Несколько слов о Владимире Соколове - авторе стихотворения, которое предваряет мое письмо. Я впервые познакомилась с поэтом в редакции районной газеты "Призыв", где печатались его стихи. Это были 1990-е годы, когда терялись все смыслы.

Подались по домам горожане

проводить зиму в теплых углах.

Избы окнами их провожали,

а потом утонули в снегах...

Это о нашей умирающей деревне, куда горожане "привозили на выгул детей", где "больные старухи/ очень тихо лежат на печи".

Стихи Владимира ударяли в самое сердце осколком правды. Автор знает жизнь изнутри, он в ней живет. Такое в коротких командировках по району не заметишь.

Владимир ездил на мотоцикле за шестьдесят с лишним километров по разбитой тракторами проселочной ухабистой дороге, на которой не счесть поворотов, в отдаленную Тимониху в гости к Василию Белову. Учился у него бескомпромиссности.

Владимир окончил Вологодскую молочную академию и факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Был и председателем колхоза, и заместителем редактора районной газеты...

Родился, вырос и живет в своей любимой деревне Кузьминская, вдалеке от райцентра. Он остался верен своей Кузьминской. Так же, как был верен своей родине художник Алексей Пахомов.

Татьяна Смирнова,

д. Варламово,

Харовский район,

Вологодская обл.

Даты

145 лет назад был опубликован рассказ Льва Толстого "Филипок".

120 лет назад в деревне Варламово Вологодской губернии родился художник Алексей Федорович Пахомов.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru