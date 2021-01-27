"Бесценный" клад римских монет найден в древнем городе Айзаной

Новости

В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбуждено дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии 15:10
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 15:10
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 15:05
Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы 14:52
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:51
Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды 14:44
В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов 14:32
Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 14:56
Рубрика: Общество

"Бесценный" клад римских монет найден в древнем городе Айзаной

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи при проведении раскопок на территории древнего города Айзаной в провинции Кутахья обнаружили огромный клад монет римской эпохи, который уже назван специалистами бесценным.

Фото: iStock
В безлюдном районе Трансильвании найден средневековый клад

Как сообщает Anadolu Agency, огромная коллекция бесценных римских монет была обнаружена в древнем городе Айзаной на западе Турции. Клад нашла археологическая команда из Университета Памуккале. Монеты хранились в старинном кувшине.

"Всего была найдена 651 серебряная монета эпохи римского императора Августа, - говорит профессор Элиф Озер, руководитель раскопок. - Эта находка представляет собой уникальную коллекцию".

Уже установлено, что 439 монет - это стандартные римские серебряные динарии. Оставшиеся 212 монет были идентифицированы как кистофоры. Это была разновидность тетрадрахмы, широко использовавшаяся на территории Малой Азии. В разное время кистофоры чеканились в 15 различных городах. В данном случае были найдены монеты, отчеканенные в древнегреческом городе Пергам.

К слову, Айзаной - это тоже древнегреческий город. Существует еще несколько версий его названия, например, латинизированное название Эзани. Этот город был основан в Западной Анатолии на территории более древнего поселения бронзового века.

Фото: iStock
Археолог выложила рецепт из трактира в разрушенных Помпеях

А его руины расположены на территории современного города Чавдархисара, на берегу реки Пенкалас, примерно на высоте 1000 метров над уровнем моря. Этот город был важным политическим и экономическим центром в римский период.

Из исторических письменных источников известно, что Айзаной сравнивали с более знаменитым древним городом Эфес. Раскопки археологи ведут здесь с 2011 года, а в 2012 году объект был внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в частности, расположен хорошо сохранившийся храм Зевса.

По словам Озер, найденная коллекция римских монет уже передана в Музей анатолийских цивилизаций, расположенный в Анкаре, где она будет экспонироваться в открытом доступе.

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России