"Бесценный" клад римских монет найден в древнем городе Айзаной

В Турции археологи при проведении раскопок на территории древнего города Айзаной в провинции Кутахья обнаружили огромный клад монет римской эпохи, который уже назван специалистами бесценным.

Как сообщает Anadolu Agency, огромная коллекция бесценных римских монет была обнаружена в древнем городе Айзаной на западе Турции. Клад нашла археологическая команда из Университета Памуккале. Монеты хранились в старинном кувшине.

"Всего была найдена 651 серебряная монета эпохи римского императора Августа, - говорит профессор Элиф Озер, руководитель раскопок. - Эта находка представляет собой уникальную коллекцию".

Уже установлено, что 439 монет - это стандартные римские серебряные динарии. Оставшиеся 212 монет были идентифицированы как кистофоры. Это была разновидность тетрадрахмы, широко использовавшаяся на территории Малой Азии. В разное время кистофоры чеканились в 15 различных городах. В данном случае были найдены монеты, отчеканенные в древнегреческом городе Пергам.

К слову, Айзаной - это тоже древнегреческий город. Существует еще несколько версий его названия, например, латинизированное название Эзани. Этот город был основан в Западной Анатолии на территории более древнего поселения бронзового века.

А его руины расположены на территории современного города Чавдархисара, на берегу реки Пенкалас, примерно на высоте 1000 метров над уровнем моря. Этот город был важным политическим и экономическим центром в римский период.

Из исторических письменных источников известно, что Айзаной сравнивали с более знаменитым древним городом Эфес. Раскопки археологи ведут здесь с 2011 года, а в 2012 году объект был внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в частности, расположен хорошо сохранившийся храм Зевса.

По словам Озер, найденная коллекция римских монет уже передана в Музей анатолийских цивилизаций, расположенный в Анкаре, где она будет экспонироваться в открытом доступе.