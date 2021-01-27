Корпоративная отчетность затмит заседание ФРС США и укрепит рубль

Может показаться непривычным, однако ближайшие корректировки валютных курсов произойдут к концу недели, видимо, вовсе не по итогам заседания Федеральной резервной системы США.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, объяснил причины этому и расписал несколько сценариев движения курса рубля:

- Все идет к тому, что встреча американского регулятора завершится вечером буднично и без особых сюрпризов. Так что самое заметное влияние на курс доллара способен оказать разгар сезона американской корпоративной отчетности.

Например, стоило вчера уже на старте биржевой сессии Уолл-Стрит пойти в рост пяти секторам широкого рынка из 11 возможных, где лидерами стали компании-производители потребительских товаров и сервисы коммуникаций, технологии, как это тут же помогло доллару изменить направление. После умеренного укрепления доллара в предыдущие сутки, теперь он снова оказался недостаточно востребованным и попал под давление, а денежные потоки медленно потекли в направлении евро, британского фунта и сырьевых резервных валют (австралийца, канадца).

Кое-что перепало от этого движения и на долю валют развивающихся экономик, включая рэнд ЮАР, турецкую лиру и российский рубль.

Действительно, если еще в понедельник доллар в России уверенно ощупывал верхнюю границу коридора и даже пытался сместить ее повыше, вплоть до уровня 75,85 рубля (максимум с 23 декабря 2020 года), то завершал он вчерашние торги ослаблением до котировок лишь чуть выше отметки в 75 рублей. И переломным моментом в настроениях трейдеров по российской валюте стало именно время выхода сильных финансовых отчетов по целому ряду глобальных компаний.

Но связь рубля с капитализацией этих и других крупных компаний заключается, конечно, не в поставках сюда их продукции, а в том, что при спокойном росте фондовых площадок за океаном часть валютных финансовых потоков зарубежные инвесторы чуть охотнее размещают в странах с развивающейся экономикой.

А уже сегодня, в среду 27 января, придет очередь отчитываться еще для нескольких всем известных компаний, включая детище Илона Маска Tesla, акции которой растут как на дрожжах (только с ноября поднялись в цене вдвое), Facebook (имиджевые потери из-за бана сторонников Трампа еще не могли финансово сказаться на результатах 4 квартала) и Apple (продажи новой линейки iPhone 12 могут сделать выручку "яблочной компании" рекордной за всю ее историю).

И если консенсус-прогнозы рынка в отношении отчетности хотя бы этих 3 компаний окажутся верны, и они помогут вызвать новый всплеск биржевых индексов, то пара Евро/Доллар в этом случае сможет подняться выше 1.22, немного выиграть от этого факта смогут и курсы валют БРИКС. В частности, пара Доллар/Рубль в этом сценарии вновь постепенно опустится до уровня в 74 рубля или ниже.

Заглядывая за более дальний горизонт, ближайшие шаги доллара по отношению к корзине мировых валют будут максимально зависеть от того, куда вывернут западные биржи к середине февраля, по результатам всего сезона корпоративной отчетности.

Если индекс широкого рынка S&P500 будет торговаться выше, то и доллар продолжит терять в цене, оставаясь в рамках многомесячного, пускай и медленного, тренда на ослабление американской валюты из-за слишком интенсивной работы долларового "печатного станка". А если рынки США и Европы до весны все же плавно уйдут на коррекцию вниз в пределах хотя бы 7-10%, то это не будет, конечно, означать обвала, и такую коррекцию биржи позднее еще раз с удовольствием выкупят. Однако в этом случае доллар в привязке к текущему моменту может тогда еще немного прибавить - в том числе и по отношению к рублю.

Если почти весь 2020 год востребованность так называемой "защитной функции" доллара зависела исключительно от динамики распространения вируса и от ожиданий по будущим темпам восстановления мировой экономики, то со старта Нового года уже есть понимание: многие ограничения для граждан, на полноценную работу сферы услуг, торговлю и туризм, ведущие экономики начнут снимать не раньше лета, а то и к осени.

Привязаны эти сроки выхода на свет в конце ковидного тоннеля теперь к скорости массовой вакцинации. На сегодня, например, в Европе, она проходит медленнее, чем специалисты ожидали поначалу. Значит, выход деловой активности на более высокие рубежи может тоже вполне подзадержаться на месяц-другой, а то и на квартал. Не только в Европе, ведь мир взаимосвязан, а глобальная экономика давно единый организм.

Как раз в связи с этими соображениями, доллар и прибавлял понемногу с начала января - и в мире, и в России, что мы и видели здесь по готовности пары Доллар/Рубль проверять на прочность район 75,5 рубля или котировки чуть выше.

Однако при наиболее негативном сценарии подорожание доллара до уровней выше 77 рублей все же выглядит маловероятным - в особенности, если возвратное движение капиталов из доллара успеет до конца января получить поддержку от роста капитализации бирж.