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27.01.2021 12:17
Рубрика: Общество

Кравцов: Децентрализация ведет к снижению качества образования

Текст: Галина Мисливская

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что децентрализация в сфере образования ведет к снижению качества знаний. Такое мнение он высказал в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

Фото: РИА Новости
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Он представил данные о качестве образования на разных ступенях по оценке международных исследований. Так, российское начальное образование признано лучшим в мире, дальше показатели скромнее - по уровню обучения в 4-8 классах Россия занимает пятое место, а 15-летние школьники показали 30-й результат.

По словам Кравцова, на качество образования влияет несколько факторов - и финансовых, и организационных. "К снижению качества образования ведет, в том числе, децентрализация управления, децентрализация в системе образования", - заявил министр.

Он также обозначил проблему разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах внутри одного региона и заявил, что одна из главных задач Минпросвещения - обеспечить одинаково высокий уровень во всех российских школах вне зависимости от места их нахождения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Законодательная власть Совет Федерации

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