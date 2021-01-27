Кравцов: Децентрализация ведет к снижению качества образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что децентрализация в сфере образования ведет к снижению качества знаний. Такое мнение он высказал в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

Он представил данные о качестве образования на разных ступенях по оценке международных исследований. Так, российское начальное образование признано лучшим в мире, дальше показатели скромнее - по уровню обучения в 4-8 классах Россия занимает пятое место, а 15-летние школьники показали 30-й результат.

По словам Кравцова, на качество образования влияет несколько факторов - и финансовых, и организационных. "К снижению качества образования ведет, в том числе, децентрализация управления, децентрализация в системе образования", - заявил министр.

Он также обозначил проблему разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах внутри одного региона и заявил, что одна из главных задач Минпросвещения - обеспечить одинаково высокий уровень во всех российских школах вне зависимости от места их нахождения.