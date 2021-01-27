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27.01.2021 12:50
Рубрика: Власть

Кравцов: В систему воспитания в школах надо вовлечь и учителей, и родителей

Текст: Галина Мисливская
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал комплексной задачей работу по воспитанию школьников. По его мнению, в ней должны участвовать не только учителя, но и родители.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"Недавние события показали нам, что тема воспитания, о которой мы в последнее время много говорим, очень важна. Важно, чтобы в нее были включены и родители, и директора, и завучи, чтобы классные руководители понимали, чем живет и о чем думает ребенок, чем он интересуется", - сказал он в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.

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Отдельно он подчеркнул необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях среднего профессионального образования. "У нас сегодня 54% школьников после девятого класса идут именно в техникум, причем зачастую - трудные подростки", - указал министр.

В ходе "правчаса" Кравцов также ответил на вопросы сенаторов. По мнению представителя Алтая Татьяны Гигель, незаконное вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции стало возможным потому, что мероприятия по воспитанию в школах не сработали. Сенатор поинтересовалась, что ведомство планирует сделать для повышения эффективности этой работы.

По словам Кравцова, единого решения нет, работа должна быть комплексной, с участием школы и семьи. "Мы запланировали ежемесячно всероссийские родительские собрания. Вот впервые, такого никогда не было", - сообщил он. Кроме того, разработаны специальные курсы повышения квалификации директоров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести еще одну встречу сенаторов с министром просвещения и вернуться к этому и другим актуальным вопросам среднего образования.

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