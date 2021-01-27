Крупная авиакомпания ЮВА возобновила полеты в Москву

Singapore Airlines снова будет летать в Москву. Информация об этом появилась на сайте перевозчика. В расписании на ближайшее время три рейса в неделю. Вылеты из Сингапура в среду, пятницу и воскресенье. Аэропорт прибытия - Домодедово.

Напомним, из-за коронавируса прямое авиасообщение между Москвой и крупнейшим мегаполисом Юго-Восточной Азии было приостановлено 23 марта прошлого года. Тогда же власти республики приняли решение не пускать иностранцев в страну.

Сейчас же в Сингапуре небольшое количество инфицированных SARS-CoV-2. Эпидемиологическая обстановка стабильная. Идет поэтапное снятие ограничений. В частности, открыты границы для жителей ряда государств, сообщает ТАСС.