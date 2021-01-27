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27.01.2021 19:47
Рубрика: Спорт

Начали с медали

Куклина взяла "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
В польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. И первый же день соревнований принес сборной России медаль. В женской индивидуальной гонке "бронзу" завоевала Лариса Куклина.
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира

Россиянка допустила на четырех огневых рубежах один промах и на финише уступила хозяйке трассы Монике Хойниш-Стареге, выигравшей гонку, и украинке Анастасии Меркушиной. Кроме того, четвертое место досталось еще одной нашей соотечественнице Анастасии Шевченко.

Вчера прошла индивидуальная гонка также и у мужчин. Ее результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программе соревнований спринты, гонки преследования, смешанная и одиночная смешанная эстафеты.

Спорт Биатлон

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