Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков договорились разработке программы по изучению насилия в учреждениях для сирот.

- Сегодня мы переговорили с министром науки о том, чтобы разработать программу изучения насилия в сиротских учреждениях, - сообщила Анна Кузнецова в интервью, опубликованном на сайте НТВ. - Это методика превентивная. Как мы сейчас действуем: узнали о насилии в сиротском учреждении - поехали разбираться. Но уже поздно. И вот здесь надо все выявить изначально.

По ее словам, методика по изучению насилия в сиротских учреждениях будет разработана вместе с соответствующими профильными вузами. На этот счет уже проведены переговоры, есть готовность вузов к этому и будут обучены необходимые специалисты.

После запуска программы "мы получим еще больше информации не только по проверкам, которые проводят наши юристы, но и по тому алгоритму работы по выявлению, которую будут реализовывать коллеги", прокомментировала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно отсталых детей. До этого региональное следствие также возбудило уголовное дело после жалоб на унижения и оскорбления, полученных от воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Пензенской области.