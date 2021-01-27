Новости

В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко 14:07
Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус 14:01
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста 13:56
В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ 13:38
Ученые из Хакасии создали программу для выявления бизнес-способностей 13:37
В новой Москве построят 20 станций метро 13:35
Умер актер Юрий Лахин из "Ликвидации" и "Молодежки" 13:29
Бирюков: Субсидии на оплату ЖКУ будут продлеваться автоматически до 1 апреля 13:19
На Москву надвигается очередной снегопад 13:14
В Подмосковье четверо военных пострадали при обрушении крыши 13:13
Работодатели Москвы прояснили судьбу удаленки 12:59
Депутат предложил снимать ограничения на въездной туризм в России 12:51
Матвиенко предостерегла от формального подхода к воспитанию в школах 12:46
Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов 12:34
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом 12:24
В Подмосковье на военнослужащих рухнула крыша 12:21
Кокорин поблагодарил болельщиков "Спартака" 12:21
Кравцов: Децентрализация ведет к снижению качества образования 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 14:17
Рубрика: Общество

Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков договорились разработке программы по изучению насилия в учреждениях для сирот.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Анна Кузнецова: Теперь я знаю все о человеческой подлости

- Сегодня мы переговорили с министром науки о том, чтобы разработать программу изучения насилия в сиротских учреждениях, - сообщила Анна Кузнецова в интервью, опубликованном на сайте НТВ. - Это методика превентивная. Как мы сейчас действуем: узнали о насилии в сиротском учреждении - поехали разбираться. Но уже поздно. И вот здесь надо все выявить изначально.

По ее словам, методика по изучению насилия в сиротских учреждениях будет разработана вместе с соответствующими профильными вузами. На этот счет уже проведены переговоры, есть готовность вузов к этому и будут обучены необходимые специалисты.

После запуска программы "мы получим еще больше информации не только по проверкам, которые проводят наши юристы, но и по тому алгоритму работы по выявлению, которую будут реализовывать коллеги", прокомментировала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно отсталых детей. До этого региональное следствие также возбудило уголовное дело после жалоб на унижения и оскорбления, полученных от воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Пензенской области.

СК завел дело после жалоб воспитанников пензенского детдома на побои
Общество Семья и дети Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам ребенка Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России