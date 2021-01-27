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27.01.2021 14:42
Рубрика: Спорт

Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Текст: Максим Домчев
В польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Первую медаль разыграли женщины в индивидуальной гонке на 15 км.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Reuters
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Победу одержала польская спортсменка Моника Хойниш-Старега, показавшая результат 45 минут 17,1 секунды, допустив один промах. Серебро досталось Анастасии Меркушиной из Украины, которая не допустила ни одного промаха, но проиграла 2,9 секунды.

Третье место заняла россиянка Лариса Куклина, проигравшая 15,5 секунд. Нашу соотечественницу подвела стрельба - один промах лишил ее шансов на победу.

Четвертый результат показала еще одна представительница России Анастасия Шевченко, 17-я - Полина Шевнина, 22-я Наталья Гербулова, 27-я Екатерина Носкова, а допустившая семь промахов Валерия Васнецова показала 56-й результат.

Спорт Биатлон

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