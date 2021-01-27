Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

В польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Первую медаль разыграли женщины в индивидуальной гонке на 15 км.

Победу одержала польская спортсменка Моника Хойниш-Старега, показавшая результат 45 минут 17,1 секунды, допустив один промах. Серебро досталось Анастасии Меркушиной из Украины, которая не допустила ни одного промаха, но проиграла 2,9 секунды.

Третье место заняла россиянка Лариса Куклина, проигравшая 15,5 секунд. Нашу соотечественницу подвела стрельба - один промах лишил ее шансов на победу.

Четвертый результат показала еще одна представительница России Анастасия Шевченко, 17-я - Полина Шевнина, 22-я Наталья Гербулова, 27-я Екатерина Носкова, а допустившая семь промахов Валерия Васнецова показала 56-й результат.