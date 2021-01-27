Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста

Россия продолжит прикладывать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста и пересмотром итогов Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении к участникам ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста.

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода зачитал обращение Лаврова на открытии церемонии в Еврейском музее и центре толерантности.

В письме отмечается, что "системная работа по борьбе с неонацизмом, национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должна оставаться важным приоритетом международной повестки дня" и что "Россия будет прилагать максимум усилий для достижения этой цели".

Москва готова наращивать взаимодействие с еврейскими общинами, организациями как в России, так и в других странах, отмечено в послании.

"Важно и дальше противодействовать нечистоплотным шагам, направленным на переписывание истории, отрицание Холокоста и других преступлений нацистов против человечества, пресекать любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу, опорочить честь, достоинство и доброе имя воинов-освободителей", - сказано в обращении Лаврова.

"Забвение уроков истории может привести к повторению страшных трагедий. Наш общий долг - сделать все, чтобы преступления, подобные Холокосту, никогда не повторились", - отмечается в заявлении.