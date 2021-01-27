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27.01.2021 14:27
Рубрика: Культура

Максим Леонидов рассказал о новых песнях, мюзикле и съемках в кино

Текст: Александр Алексеев
Макс Леонидов ныне и фронтмен бит-квартета "Секрет", и лидер собственной группы Hippoband, и один из самых успешных авторов музыки мюзиклов, благо на сцене петербургского Театра музыкальной комедии идет уже очередной - "Девчонка на миллион", где он тоже выходит на сцену. О том, чем он будет открывать новый сезон 2021 года (29 января концерт в петербургском клубе "Космонавт", а 30 - в московском "Главклубе"), популярный певец, гитарист, композитор и актер рассказал обозревателю "РГ".
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ваш московский концерт пройдет уже при заполняемости зала в 50 процентов. Вы намеренно подгадывали премьеру ко времени частичного снятия ограничений? Или артисту должно быть все равно, перед какой аудиторией играть? В книге о "Секрете" вообще говорится о том, что на ваш первый концерт пришли чуть ли не три человека...

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Максим Леонидов: Заранее что-то планировать в нашей теперешней ситуации сложно. Но что поделать. Лучше играть концерты, чем просто сидеть на печи. Конечно, при меньшем количестве зрителей выступаешь за несколько другие деньги, чем обычно. Но я отношусь к этому спокойно. Ведь небольшое количество зрителей обусловлено не тем, что люди не хотят прийти на концерт Максима Леонидова, а тем, что есть ограничения по этому количеству. И лучше доставить удовольствие тому небольшому количеству людей, которые пришли, нежели совсем ничего не делать.

Что касается трех зрителей, то я такого не помню. Первые концерты группы "Секрет" состоялись тогда, когда по Ленинградскому телевидению уже шли программы с нашим участием под названием "Кружатся диски". И люди были настолько разогреты нашими ежедневными телевизионными появлениями, что на первых же концертах мы увидели в зале огромное количество девочек и мальчиков в кепках, красных галстуках и белых рубашках. Может быть, такое было, когда я и Дима Рубин играли вдвоем с гитарами, а никакого "Секрета" еще не было? Да, случалось, что зрителей было совсем мало. Но такое происходит в судьбе каждого артиста. И надеюсь, что наши грядущие концерты пройдут на высоком идейно-художественном уровне (улыбается).

Из-за пандемии вы не выступали перед зрителями в зале непривычно давно. Как это теперь повлияет на программу: сыграете свои главные боевики, чтобы всем сразу точно понравилось? Или рискнете исполнить и новые песни?

Максим Леонидов: Конечно, на московском и питерском концертах будут звучать премьеры новых песен. Без них никак! Невозможно исполнять только старые хиты, ведь даже треки с моего прошлого альбома "Над", которые еще не достаточно много звучали, могли кому-то поднадоесть, набить оскомину. Тем более, что за время пандемии я написал несколько песен. И одна из них - "Мон Амур", на музыку Ханана Бен Ари (известного израильского музыканта) уже стала шлягером на радио. И еще несколько новых обязательно споем!

Во время пандемии вы рассказывали, что проводили много времени на даче, в уединении. Получилась ли у вас благодаря этому своя Болдинская осень?

Максим Леонидов: Я очень много гулял, очень много ездил по пригородам Санкт-Петербурга - очень люблю эти места. И это меня спасало. Так что никакого особенно негативного настроения не было. И несколько песен, написанных за это время, я, кстати, тоже обязательно спою.

Почему вы решили сыграть первые концерты года со своей группой Hippoband, а не с "Секретом"? Или бит-квартет собирается в основном по торжественным случаям, ведь у остальных его участников уже много дел, не связанных с музыкой?

Максим Леонидов: Я играю сольный концерт, потому что он в корне отличается от концертов "Секрет", несмотря на то, что примерно 10% моего репертуара - это песни бит-квартета. Но все-таки есть еще и остальные 90%, которые отношения к нему практически не имеют. К тому же, "Секрет" - это проект чрезвычайно дорогой. И сейчас при неполной заполняемости зала, я думаю, что устроителям не выгодно его приглашать. Это также связано и с билетами. Андрея (Андрей Заблудовский - гитарист "Секрета" - прим. "РГ") нужно везти из Парижа, где он сейчас живет, да и потом у Коли (Фоменко - прим. "РГ") тоже есть свой насыщенный график. Когда мы снова собрались летом на онлайн концерт - его посмотрели более двух миллионов человек. Это невероятная какая-то цифра. Но я с удовольствием играю и свои сольные концерты.

В последние годы у вас вышло два альбома - "Папины песни" и "Над". Будете ли вы продолжать записывать диски, или из-за того, что CD и винил продаются хуже, чем в 90-е и нулевые - считаете, что в этом нет коммерческой выгоды? Многие артисты перешли из-за этого на синглы, увы…

Максим Леонидов: А мне нравится мыслить альбомами. В этом есть какая-то этапность. Вот альбом закончен, и ты со свежими силами приступаешь к чему-то другому. Хотя это не отменяет того, что и синглы нужно выпускать. Их я тоже выпускаю и буду продолжать это делать дальше. Сейчас у меня уже готовы семь песен для будущего диска. Но планирую, чтобы их стало 11-12. Вот тогда этот альбом я и представлю на ваш суд.

На зиму назначено несколько спектаклей вашего нового мюзикла "Девчонка на миллион". Вы тоже выходите на сцену и наверное, мюзикл - идеальный для вас жанр: вы же по образованию драматический актер, но много лет играете на сцене рок-н-роллы и баллады… Что вам сегодня интереснее: ждать и искать новых ролей в мюзиклах или сосредоточится на песнях и рок-музыке?

Максим Леонидов: Я с удовольствием работаю в жанре "мюзикл" и как композитор, потому что этот жанр не подразумевает некие рамки песенного творчества. То есть, когда я пишу песню, я понимаю, что сейчас это будет песня Максима Леонидова, в ней есть некие ограничения. В мюзикле с этим проще, потому что в мюзикл - это разножанровая история. В нем музыка пишется исходя из характера персонажа, исходя из того, что происходит на сцене. Поэтому, как композитору - мне это очень интересно.

К тому же вы правы, я актер по профессии, я очень люблю театр. Поэтому с огромным удовольствием принимаю участие и в собственных мюзиклах, и в тех проектах, которые кажутся мне интересными и меня туда приглашают. Как например "Продюсеры" или "Пола Негри". Что мне интереснее? Мне все интересно, честно говоря. Иногда периодами я не пишу песни, а сосредоточен на написании театральной музыки. Иногда, как сейчас, когда музыка для нового театрального проекта уже готова, я сосредотачиваюсь на песнях.

В вашей гастрольной афише теперь значится и клуб "Гнездо глухаря". Вы теперь решили выступать и сольно, под гитару, поскольку в пору свирепствования коронавируса вам захотелось больше говорить с людьми?

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"
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Максим Леонидов: За время пандемии я действительно понял, что такое камерный гитарный жанр, гитарный вечер. Может быть это то, что нужно для небольшого количество людей, для небольшого помещения, камерной атмосферы, потому что большие залы были запрещены. И мне кажется, что клуб "Гнездо Глухаря" замечательная для этого площадка, потому что туда приходят люди, для которых важна песня. Важен текст, важна музыка, важно исполнение. Они не приходят выпить и закусить, хотя и этим тоже занимаются. Но основное - они приходят послушать песни. И большое количество людей, пришедших туда, все эти песни знают, подпевают.

Можно ли это назвать неким "Творческим вечером"? Да, безусловно. Я, конечно, рассказываю что-то, а не просто талдычу под гитару одну песню за другой.

Мы беседуем с вами сразу после дня рождения Владимира Высоцкого. Вы замечательно сыграли в фильме "Спасибо, что живой". Планируете ли снова сниматься или сделали исключение только для Высоцкого?

Максим Леонидов: Что касается фильма "Высоцкий. спасибо, что живой", то я не хотел в нем играть, честно вам скажу. Потому что не представлял себе, как это возможно? Но Анатолий Максимов пригласил меня в офис и показал мне маленький кусочек тизера, где Сергей Безруков в этом гриме играл небольшой кусочек из фильма. И он меня убедил. Я понял, что здесь какая-то авантюра. А в авантюре я участвовать, безусловно, хочу.

Что же касается вообще моей кино-работы, то я не этим зарабатываю деньги, и поэтому снимаюсь только там, где мне действительно интересно. Раньше я получал довольно много предложений из всевозможных телесериалов про милиционеров и бандитов, и ни качество всего этого, ни деньги, которые там платят, мне были не интересны. Поэтому я отказывался. А сейчас и таких предложений не получаю.

Но я с удовольствием буду играть в кино, но это должно быть хорошее кино!

"Больная тема"

Будете ли вы делать прививку?

Максим Леонидов: А я уже сделал прививку от COVID-19, первую порцию. Меня убедила знакомая, которая сказала, что в нашу науку она верит. Заболеть и оказаться в больнице гораздо страшнее, чем сделать прививку. Так что - я "за"! И считаю, что это нормальный взрослый шаг - прививаться должен каждый.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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