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27.01.2021 08:10
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" вышел в лидеры чемпионата Англии

Текст: Максим Домчев
"Манчестер Сити" в матче 20-го тура чемпионата Англии разгромил "Вест Бромвич" - 5:0, возглавив турнирную таблицу.
Фото: AFP/Laurence Griffiths Фото: AFP/Laurence Griffiths
Фото: AFP/Laurence Griffiths

"Вест Бромвич" принимал "Сити" на своем поле и пропустил уже на шестой минуте встречи. Оборона хозяев позволила Илкаю Гюндогану принять передачу партнера, подработать мяч и точно пробить.

Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO
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На этом беды "Вест Бромвича" не закончились. На 20-й минуте Жоау Канселу во второй раз поразил ворота хозяев. Прошло всего 10 минут и Гюндоган оформил дубль. Воспользовавшись ошибкой обороны он нанес неотразимый для вратаря удар.

А незадолго до перерыва Рияд Марез сделал счет 0:4. Во втором тайме Рахим Стерлинг установил окончательный результат встречи - 0:5.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 41 очко и вышел в лидеры чемпионата Англии.

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