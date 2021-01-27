В МЧС России предупредили о возросших рисках аварий, связанных с накопившимся снегом на крышах. В числе возможных происшествий названы лавинообразное скатывание больших масс плотного снега вниз на прохожих, падение сосулек и обрушение кровли зданий.

По мнению специалистов ведомства, как раз сейчас наступает самая опасная пора, когда такого рода угрозы выходят едва ли не на первый план. Ученые Росгидромета, на основе анализа которых в МЧС и делался оперативный прогноз, изучили среднесуточные температуры и массив накопленного снега.

"Специалисты ВНИИ ГОЧС отмечают, что по многолетней статистике конец января и февраль характеризуются ростом количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений", - сообщили в пресс-службе.

Перед Крещенскими праздниками в стране держались минусовые температуры и выпало большое количество осадков. А потом во многих районах началось резкое потепление. При морозах ветрами свежий снег сдувается с крыш. Нагрузка на крыши уплотненного подтаявшего снега намного выше. По расчетам, если вес свежего выпавшего снега составляет порядка 100 килограммов на 1 кубометр объема, то мокрый тяжелее в три раза. Ветхие или неправильно рассчитанные и спроектированные перекрытия могут не выдержать веса мокрой снежной массы.

В МЧС напомнили, что 14 февраля 2004 года в Москве в комплексе "Трансвааль-парк" рухнувшая крыша унесла жизни 28 человек. А 23 февраля 2006 года под крышей Басманного рынка погибли 68 человек.