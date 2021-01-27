По мнению специалистов ведомства, как раз сейчас наступает самая опасная пора, когда такого рода угрозы выходят едва ли не на первый план. Ученые Росгидромета, на основе анализа которых в МЧС и делался оперативный прогноз, изучили среднесуточные температуры и массив накопленного снега.
"Специалисты ВНИИ ГОЧС отмечают, что по многолетней статистике конец января и февраль характеризуются ростом количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений", - сообщили в пресс-службе.
Перед Крещенскими праздниками в стране держались минусовые температуры и выпало большое количество осадков. А потом во многих районах началось резкое потепление. При морозах ветрами свежий снег сдувается с крыш. Нагрузка на крыши уплотненного подтаявшего снега намного выше. По расчетам, если вес свежего выпавшего снега составляет порядка 100 килограммов на 1 кубометр объема, то мокрый тяжелее в три раза. Ветхие или неправильно рассчитанные и спроектированные перекрытия могут не выдержать веса мокрой снежной массы.
В МЧС напомнили, что 14 февраля 2004 года в Москве в комплексе "Трансвааль-парк" рухнувшая крыша унесла жизни 28 человек. А 23 февраля 2006 года под крышей Басманного рынка погибли 68 человек.