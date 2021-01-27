Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине

Еще прошлой весной, во время первой волны пандемии, немцы подмечали, что Ангела Меркель неизменно появляется на публике с подозрительно аккуратной прической. А ведь парикмахерские в Германии не работали, как и сейчас. И вот интрига, наконец, раскрыта! Портал Focus online направил в правительство запрос о том, стрижется ли госпожа Меркель на карантине. И неожиданно получил официальный ответ от ее пресс-секретаря.

"Федеральный канцлер пользуется услугами ассистентки для макияжа и прически. При этом во время пандемии, разумеется, важное значение имеют рекомендации Института Роберта Коха", - говорится в сообщении для СМИ. То есть, выходит, стрижки канцлер все-таки делает. Но где и как, в ее ведомстве умалчивают.

По этому поводу в соцсетях уже появились комментарии. Некоторые - возмущенные, ведь обычные немцы с 16 декабря лишены возможности пойти в салон красоты. А некоторые - саркастические. "Разве можно подвергать себя такой опасности", "Спорим, что ее стрижет Йенс Шпан (глава минздрава ФРГ - прим. "РГ")", "Если я в ближайшее время не попаду в парикмахерскую, у меня самой будет прическа, как у Меркель", "Все же хорошо, что есть ассистентка. А то бы мы не узнали нашего канцлера", - иронизируют немцы. А некоторые припоминают, что в былые времена госпожу Меркель стриг звездный стилист Удо Вальц, наводивший красоту Клаудии Шифер и даже Марлен Дитрих. Однако он скончался в ноябре прошлого года от диабета.

Кстати, лишь немногие главы регионов, которым Focus online также направил запросы, согласились обсуждать эту тему. Так, премьер земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер сообщила, что она, как и все немцы, очень страдает без походов в парикмахерскую и вынуждена иногда подравнивать волосы "своими силами". Ее коллега Даниэль Гюнтер из Шлезвиг-Гольштейна, обычно посещающий стилиста каждые пять недель, заявил, что сам никуда не ходит и на дом никого не приглашает.

"Интересно, что наши политики при этом не выглядят заросшими и лохматыми. Видимо, пандемия пробудила в них скрытые таланты к парикмахерскому искусству", - заключает портал.