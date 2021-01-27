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27.01.2021 18:22
Рубрика: В мире

Туристы никуда не улетят

Текст: Ариадна Рокоссовская
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила ограничить туризм, создав любителям путешествий невыносимые условия. В том числе путем введения карантина и ограничения авиасообщения с другими странами. Меркель всерьез обеспокоена новыми, более заразными штаммами коронавируса, один из которых в конце прошлого года выявили в Британии. Газета Bild утверждает, что канцлера особенно удручает неослабевающая тяга ее соотечественников к путешествиям.
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"В Рождественские праздники 50 тысяч человек ежедневно вылетали на Канарские острова и Мальдивы", - сообщила Меркель и призналась, что сотни раз задавала себе вопрос: "Почему мы не можем запретить им путешествовать?" Но тут же напоминала себе, что "все-таки Германия свободная страна". По мнению канцлера, этой зимой в ФРГ не может быть речи о туризме. "Германия сидит на бочке с порохом из-за мутаций вируса", "мы утратили контроль над ситуацией", "нам нужно действовать еще жестче, иначе через две недели мы снова окажемся на исходной точке" - цитировали ее слова участники закрытого совещания руководства партии.

По данным Bild, на вопрос, нельзя ли просто запретить людям выезжать за границу, Меркель ответила: "Нужно так "проредить" авиасообщение, чтобы невозможно было никуда попасть". По данным издания, Меркель попросила главу МВД Хорста Зеехофера разработать сценарии ограничения авиасообщения со странами, где выявляют много случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса. Она поставила перед министерством задачу "сделать туризм непривлекательным, например, при помощи карантина". Это подтвердил сам Зеехофер. По его словам, он прорабатывает более строгие меры, такие, как "ужесточение пограничного контроля, а также сокращение авиасообщения с Германией почти до нуля, как уже сделал Израиль".

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