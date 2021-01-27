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27.01.2021 21:27
Рубрика: Власть

МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков

Текст: Марина Алешина

27 января представителя посольства США в Москве вызвали на Смоленскую площадь, где вручили ноту протеста в связи с "тиражированием провокационного контента". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Фото: REUTERS
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Там настаивают, что "недостоверные фейки о России" публикуют у себя американские цифровые платформы, а американская дипмиссия их "скооринированно распространяет".

В МИД также обращают внимание на акты цензуры в соцсетях, которые подрывают демократические свободы. Москва намерена поднимать эти темы на таких международных и региональных площадках как ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

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