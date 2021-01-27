МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС

На Смоленской площади ответили на вопрос о перспективах отношений с ЕС - он был направлен в МИД к большой ежегодной пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова. В дипведомстве признают, что ушедший год ознаменовался "серьезным откатом" на этом направлении.

"В некоторых ЕСовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе", - говорится в комментарии МИД. На Смоленской площади также упомянули продолжение политики санкций и особенно ситуацию вокруг Навального, которая "поставила под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом".

"Тем не менее, мы не собираемся вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога", - заключили в МИД. В Москве также рассчитывают, что газопровод "Северный поток-2" все же будет закончен вопреки "шантажу" со стороны США, которые и при новой администрации демократа Байдена продолжают угрожать санкциями европейским фирмам за участие в проекте. В МИД отмечают, что европейские предприниматели все равно не уходят российского рынка, несмотря на не самый благоприятный политический фон. Так что торгово-экономическое сотрудничество остается "страховочной сеткой", которая удерживает отношения РФ и ЕС.