В четвертьфинале Кубка Италии состоялась битва двух непримиримых соперников - "Интера" и "Милана". Сильнее оказалась "сине-черные", в большинстве вырвавшие победу в компенсированное время - 2:1.

Переломным моментом дерби стало удаление Златана Ибрагимовича. При счете 1:0 в пользу своей команды форвард "Милана" получил красную карточку, а до того успел сцепиться с бывшим одноклубником по "МЮ" Ромелу Лукаку.

Оставшись в меньшинстве, команда Стефано Пиоли пропустила дважды и, потерпев второе поражение подряд во всех турнирах, вылетела из Кубка Италии.

- Златан извинился. Так поступают великие чемпионы, каким Ибрагимович и является, - прокомментировал случившееся главный тренер "Милана" Стефано Пиоли. - Конечно, мы могли сегодня победить, и нам всем очень жаль, потому что ребята хорошо подготовились к этому матчу.