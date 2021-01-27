Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом

Начальник Главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы, сообщил, что даже небольшое случайное пожертвование в адрес НКО дает повод для признания организации иноагентом. Как передает ТАСС, вопрос и ответ прозвучали на заседании Мосгордумы.

Одна из НКО была признана иностранным агентом после получения 230 рублей от некоей жительницы Молдавии. Утверждается, что перевод был сделан случайно, да и сумма небольшая.

"Что касаемо незначительной суммы, то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны - доказывайте в суде свою правоту. Мы убеждены, что даже формальное исполнение, четкое, до копейки, только так, может обеспечить закон и правопорядок. И данная организация будет хорошим примером для всех остальных", - сказал Кирилл Балашов.