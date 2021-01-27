Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин

Все российские школы работают в очном формате, кроме нескольких, закрытых на карантин по объективным причинам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Совете Федерации.

"Сегодня все школы открыты во всех регионах, за исключением тех школ, где объективно введен карантин, их немного, точечно", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что "никогда дистанционные технологии не заменят традиционное образование"​​, а ​цифровая образовательная среда создается лишь в помощь ученикам и преподавателям.