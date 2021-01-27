Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук начнет с первых минут игру 1/4 финала Кубка Италии против "Лацио". Встреча в Бергамо начнется в 19:45 по московскому времени.

Это будет третье появление Миранчука в стартовом составе "черно-синих": ранее он попадал в число первых 11 на кубковый матч с "Кальяри", в котором забил мяч, и на поединок чемпионата Италии в гостях против "Удинезе".

На сегодняшнее противостояние с римлянами главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не выставил сразу нескольких лидеров. В частности, отсутствуют в составе Йосип Иличич и Дуван Сапата, забившие на выходных "Милану" (3:0).

С первых минут у хозяев выйдут: Пьерлуиджи Голлини, Берат Джимсити, Йоаким Мэле, Хосе Паломино, Кристиан Ромеро, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Руслан Малиновски, Маттео Пессина, Алексей Миранчук, Луис Мурьель.

Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале Кубка Италии с "Наполи" или "Специей", которые свою встречу проведут завтра.