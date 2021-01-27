Новости

Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 19:28
Рубрика: Власть

Кто там правит "Бал"

На Черном море прошли совместные учения морской авиации и береговых войск
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
На Черноморском флоте военнослужащие провели совместное учение истребителей и бомбардировщиков морской авиации и расчетов берегового ракетного комплекса "Бал".

Основной задачей стало уничтожение надводного корабля условного противника, обнаруженного в акватории Черного моря, с группой диверсантов на борту. В этой роли выступил экипаж сторожевого корабля "Пытливый".

Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море

Для выполнения задачи в воздух была поднята дежурная группа самолетов из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. А расчеты комплекса "Бал", дислоцированные на территории Крыма, совершили марш в позиционный район и развернули боевое дежурство.

На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели и отработали сложные фигуры пилотажа при заходе на боевой курс.

На втором этапе расчеты комплекса "Бал" взяли "вражеский" корабль под сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм нанесения ракетных ударов по условной цели с применением электронных пусков.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, два - Су-24М и дивизион БРК "Бал" из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей