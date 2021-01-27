На Черноморском флоте военнослужащие провели совместное учение истребителей и бомбардировщиков морской авиации и расчетов берегового ракетного комплекса "Бал".

Основной задачей стало уничтожение надводного корабля условного противника, обнаруженного в акватории Черного моря, с группой диверсантов на борту. В этой роли выступил экипаж сторожевого корабля "Пытливый".

Для выполнения задачи в воздух была поднята дежурная группа самолетов из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. А расчеты комплекса "Бал", дислоцированные на территории Крыма, совершили марш в позиционный район и развернули боевое дежурство.

На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели и отработали сложные фигуры пилотажа при заходе на боевой курс.

На втором этапе расчеты комплекса "Бал" взяли "вражеский" корабль под сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм нанесения ракетных ударов по условной цели с применением электронных пусков.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, два - Су-24М и дивизион БРК "Бал" из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота.