На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко

Киев открыл два новых уголовных дела, одно - против президента США Джозефа Байдена, другое - в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил Игорь Головань, адвокат Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Оба дела, отметил Головань, были открыты с ведома офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По словам адвоката, "уже 22 января, через два дня после инаугурации нового президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена".

По информации Голованя, инициатором новых дел стал депутат Верховной рады Андрей Деркач.