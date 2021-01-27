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27.01.2021 14:07
Рубрика: В мире

На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко

Текст: Константин Волков

Киев открыл два новых уголовных дела, одно - против президента США Джозефа Байдена, другое - в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил Игорь Головань, адвокат Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Оба дела, отметил Головань, были открыты с ведома офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По словам адвоката, "уже 22 января, через два дня после инаугурации нового президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена".

По информации Голованя, инициатором новых дел стал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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