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27.01.2021 11:32
Рубрика: В мире

Видео: В Индонезии началось извержение самого активного вулкана

Самый активный индонезийский вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява, начал извергаться утром 27 января.

Фото: AP Photo/Joshua Marunduh
Число жертв стихийных бедствий в Индонезии увеличилось до 96

По сообщениям телеканала Al Arabiya, на данный момент лава разлилась на 1,5 км вниз по склону, а из жерла вулкана начался выброс раскаленных газов.

"Это самое значительное извержение с тех пор, как в ноябре прошлого года был повышен уровень опасности в районе вулкана Мерапи", - заявил телеканалу Ханика Хумайда, глава Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява.

Она также отметила, что в настоящее время специалисты оценивают уровень опасности как второй по значению, то есть людям следует держаться вне ранее установленной пятикилометровой зоны вокруг кратера.

Вулкан Мерапи, название которого переводится как "гора огня", является одним из самых активных на планете. Его высота составляет 2,9 тысячи метров. Крупные извержения происходят примерно каждый семь лет, а мелкие - около двух раз в год. Одно из крупнейших извержений было зафиксировано в 2010 году - тогда от стихии погибли 353 человека, эвакуированы были 350 тысяч жителей.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия РГ-Видео

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