Названа привычка, провоцирующая быстрый рост жира на животе

Один из главных страхов курильщиков связан с тем, что, отказавшись от сигарет, они начнут набирать вес. Действительно, около 80% людей, завязавших с вредной привычкой, набирают, в среднем, шесть килограммов.

Причем увеличение веса происходит не в силу какого-либо физиологического фактора, а скорее из-за беспокойства и стресса, отметил врач-диетолог Айтор Санчес из Испании в материале для Lavanguardia.

"Тем не менее, бросить курить все же стоит. Эффект от этих лишних килограммов несравним с пользой отказа от табака", - отметил диетолог, посоветовав не затягивать с решением.

Он объяснил, что курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам. Этот жир провоцирует образование "пивного живота" - это во-первых. Во-вторых, увеличивает риск появления метаболических заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.

"Курение связано с плохим контролем уровня сахара в крови. Это значительно усугубляет симптомы ожирения. Поэтому курильщик с избыточным весом особенно рискует", - заключил Санчес.