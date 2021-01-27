Как и было обещано ранее, в январе крупнейший онлайн-кинотеатр мира - стриминговый сервис Netflix - представил зрителям масштабный российский документальный фильм. Такой, каких не выпускал ранее.

Эту работу называли "первым российским документальным фильмом на Netflix". Это не так. Наши неигровые фильмы на платформе были, но такого масштаба - никогда. Картина называется "Кресты", и сняла ее режиссер Ангелина Голикова - дочь известного российского документалиста Сергея Мирошниченко. Он значится в титрах как соавтор сценария фильма и один из продюсеров.

Как нетрудно догадаться из названия, фильм посвящен одной из старейших российских тюрем, которая находится в Санкт-Петербурге, - "Кресты". Ей 130 лет, и, думается, многие зарубежные кинематографисты многое бы отдали, чтобы иметь возможность снимать фильм о "Крестах" в нашей стране. Но сделали его наши. За картиной стоит канал "Россия 1".

Каким получился фильм? Дорогим. Бюджеты не раскрываются, но видно, что задействована и серьезная команда, и новейшая техника. Картину снимали несколько ведущих операторов. Длится она полтора часа - непривычный для нашей страны хронометраж для документального кино. Но смотрится с большим интересом, и время пролетает незаметно. Самое страшное в фильме - это кадр, когда показывают глазок старой тюрьмы да и ее саму - атмосфера, условия содержания... Эти стены помнят роковые моменты истории, например, блокаду, когда некоторые камеры превращали в морги. Из страшного в "Крестах" еще лица. Авторы выбирали такие, которые говорят больше, чем слова.

История "Крестов" достойна того, чтобы ее запечатлели самыми современными способами. Тут находился и маршал Константин Рокоссовский, и художник Казимир Малевич, Анна Ахматова носила в "Кресты" передачи своему сыну Льву Гумилеву... Георгий Жженов - в свое время Мирошниченко снимал о нем фильм. Кадры из него - как артист посещает "Кресты" и раздает автографы заключенным, вошли и в новую картину.

Обед в тюрьме - это своего рода ритуал. Кадр из документального фильма не уступает по силе эмоций и наполнению художественной картине. Фото: Предоставлено Россия 1

В "Крестах" собрана мудрость и простолюдинов, и классиков - от Бродского до Булгакова: что есть тюрьма в жизни общества и каждого человека. Есть знаменитая фраза Бродского о том, что такое тюрьма - "недостаток пространства, возмещенный избытком времени". Начальник тюрьмы цитирует "Мастера и Маргариту". В картине показан и визит в "Кресты" Владимира Путина, и это связано с тем, что тюрьма, условия содержания в которой давно устарели, получила новое здание. Переезд из старых "Крестов" в новые демонстрируется очень подробно.

Такая ложка - это уже оружие.

Не обойдена вниманием и женская тема. Голикова не первый раз снимает в тюрьмах, и, как женщине, для нее было важно показать и сотрудниц "Крестов". Некоторые из них говорят, что к ним такое отношение, что именно в этих стенах они чувствуют себя женщинами. От сестры-хозяйки и сотрудниц, которые перлюстрируют переписку, до надзирательниц - зритель слышит мнения тех, кто работает в стенах "Крестов". Не раз и не два в картине подчеркивается, что это работа - в условиях повышенной опасности. Расслабляться нельзя. Об этом говорят и руководители "Крестов" - авторы взяли интервью у нескольких поколений начальников. Некоторые фразы просто шокируют. Например, один из бывших начальников "Крестов" говорит о том, что за рубежом при смертной казни (в тех странах, где она узаконена) есть выбор - электрический стул, укол или газ. У нас в прежние времена выбора не было. Имеется в виду, что был расстрел.

В фильме много философских размышлений. Например, тюрьму сравнивают с таким местом, как Тибет, где можно познать просветление. Все работает на идею "Крестов" - скажем, показан концерт в тюрьме ко Дню России, который открывается песней из репертуара "Наутилуса" со словами: "Видишь, там, на горе возвышается крест..." Затронута и тема веры - фрагмент проповеди, место, куда могли прийти заключенные в старых "Крестах", и рассказано, какие планы в этом направлении в новых - построить звонницу и так далее. Ангелина Голикова и команда уже работают над документальным сериалом, посвященным истории русских тюрем. На очереди - Бутырка и Владимирский централ. Возьмет ли продолжение Netflix - неизвестно.