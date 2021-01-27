Эту работу называли "первым российским документальным фильмом на Netflix". Это не так. Наши неигровые фильмы на платформе были, но такого масштаба - никогда. Картина называется "Кресты", и сняла ее режиссер Ангелина Голикова - дочь известного российского документалиста Сергея Мирошниченко. Он значится в титрах как соавтор сценария фильма и один из продюсеров.
Как нетрудно догадаться из названия, фильм посвящен одной из старейших российских тюрем, которая находится в Санкт-Петербурге, - "Кресты". Ей 130 лет, и, думается, многие зарубежные кинематографисты многое бы отдали, чтобы иметь возможность снимать фильм о "Крестах" в нашей стране. Но сделали его наши. За картиной стоит канал "Россия 1".
Каким получился фильм? Дорогим. Бюджеты не раскрываются, но видно, что задействована и серьезная команда, и новейшая техника. Картину снимали несколько ведущих операторов. Длится она полтора часа - непривычный для нашей страны хронометраж для документального кино. Но смотрится с большим интересом, и время пролетает незаметно. Самое страшное в фильме - это кадр, когда показывают глазок старой тюрьмы да и ее саму - атмосфера, условия содержания... Эти стены помнят роковые моменты истории, например, блокаду, когда некоторые камеры превращали в морги. Из страшного в "Крестах" еще лица. Авторы выбирали такие, которые говорят больше, чем слова.
История "Крестов" достойна того, чтобы ее запечатлели самыми современными способами. Тут находился и маршал Константин Рокоссовский, и художник Казимир Малевич, Анна Ахматова носила в "Кресты" передачи своему сыну Льву Гумилеву... Георгий Жженов - в свое время Мирошниченко снимал о нем фильм. Кадры из него - как артист посещает "Кресты" и раздает автографы заключенным, вошли и в новую картину.
В "Крестах" собрана мудрость и простолюдинов, и классиков - от Бродского до Булгакова: что есть тюрьма в жизни общества и каждого человека. Есть знаменитая фраза Бродского о том, что такое тюрьма - "недостаток пространства, возмещенный избытком времени". Начальник тюрьмы цитирует "Мастера и Маргариту". В картине показан и визит в "Кресты" Владимира Путина, и это связано с тем, что тюрьма, условия содержания в которой давно устарели, получила новое здание. Переезд из старых "Крестов" в новые демонстрируется очень подробно.
Не обойдена вниманием и женская тема. Голикова не первый раз снимает в тюрьмах, и, как женщине, для нее было важно показать и сотрудниц "Крестов". Некоторые из них говорят, что к ним такое отношение, что именно в этих стенах они чувствуют себя женщинами. От сестры-хозяйки и сотрудниц, которые перлюстрируют переписку, до надзирательниц - зритель слышит мнения тех, кто работает в стенах "Крестов". Не раз и не два в картине подчеркивается, что это работа - в условиях повышенной опасности. Расслабляться нельзя. Об этом говорят и руководители "Крестов" - авторы взяли интервью у нескольких поколений начальников. Некоторые фразы просто шокируют. Например, один из бывших начальников "Крестов" говорит о том, что за рубежом при смертной казни (в тех странах, где она узаконена) есть выбор - электрический стул, укол или газ. У нас в прежние времена выбора не было. Имеется в виду, что был расстрел.
В фильме много философских размышлений. Например, тюрьму сравнивают с таким местом, как Тибет, где можно познать просветление. Все работает на идею "Крестов" - скажем, показан концерт в тюрьме ко Дню России, который открывается песней из репертуара "Наутилуса" со словами: "Видишь, там, на горе возвышается крест..." Затронута и тема веры - фрагмент проповеди, место, куда могли прийти заключенные в старых "Крестах", и рассказано, какие планы в этом направлении в новых - построить звонницу и так далее. Ангелина Голикова и команда уже работают над документальным сериалом, посвященным истории русских тюрем. На очереди - Бутырка и Владимирский централ. Возьмет ли продолжение Netflix - неизвестно.