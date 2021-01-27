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27.01.2021 10:42
Рубрика: В мире

Норвегия отменила крупные военные учения из-за коронавируса

Текст: Надежда Ермолаева

Власти Норвегии решили отменить масштабные международные военные учения Joint Viking и Rein I из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает High North News со ссылкой на министерство обороны страны.

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Издание Folkebladet при этом уточняет, что прибывшие в начале января результаты тестов 15 американских солдат из числа союзников, готовившихся принять участие в учениях, дали положительный результат на коронавирус. "С тех пор все военные, прибывшие в Норвегию за последние две недели, были также отправлены отбывать карантин", - отмечается в публикации.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен объявил об отмене учений и сообщил, что военнослужащие стран-союзников отправятся домой. "Сейчас наша страна находится в сложной эпидемиологической ситуации", - пояснил глава минобороны, уточнив, что вопрос учений будет вновь обсуждаться с союзниками на более позднем этапе.

Напомним, что Joint Viking - крупномасштабные зимние учения, которые проводятся в норвежском Тромсе на регулярной основе с участием союзников. В нынешних учениях на земле, воде и воздухе должны были принять участие свыше 10 тысяч военных, из которых 3,4 тысячи - из армий США, Германии, Великобритании и Нидерландов.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

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