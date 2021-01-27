О чем договорились два премьера на встрече в Москве

Беларусь и Россия имеют все предпосылки для преодоления в 2021 году спада во взаимной торговле, вызванного пандемией. К такому выводу пришли премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе совместных переговоров, прошедших в Москве 26 января. Это была первая в этом году встреча премьеров.

Для премьер-министров Беларуси и России эта встреча стала первой в новом году. Александр Астафьев/ТАСС

"Несмотря на все сложности, Россия - традиционно крупнейший партнер нашей страны: долю России в 44 процента за 11 месяцев прошлого года мы зафиксировали во внешней торговле товарами и услугами, - заметил Роман Головченко. - У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на все сложности с COVID-19. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20 процентов общих объемов. В этом году, полагаю, есть предпосылки это преодолеть. Ситуация абсолютно управляемая, у нас есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве... Поэтому прямые контакты, нацеленные на результаты, в нынешних условиях - приоритетная задача для правительств, соответствующих ведомств и хозяйствующих субъектов наших государств".

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что Россия - ближайший партнер и союзник, у сторон обширная и позитивная двусторонняя повестка. "В Союзном государстве очень много общих вызовов и насыщенная повестка взаимодействия", - констатировал он.

"Наши народы объединяет общая история, прочная духовная и культурная связь, и мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы вывести нашу совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие в Союзном государстве", - заявил в свою очередь премьер России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что Беларусь прочно занимает первое место среди экономических партнеров России на всем пространстве СНГ и что в России искренне дорожат братскими отношениями с Беларусью.

Михаил Мишустин напомнил, что Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов, в соседнем государстве работает около 2400 компаний с российским участием.

"Отношения между Россией и Беларусью уникальные. Ключевую роль здесь играют многолетние производственные связи", - подчеркнул глава российского Кабинета министров. Среди отраслей, в которых реализуются крупные совместные проекты, он выделил производство автомобильной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, химической продукции. "Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты", - уверен Мишустин.

Среди таких проектов - успешный запуск Белорусской АЭС в ноябре 2020 года.

Белорусский премьер Роман Головченко назвал его крупнейшим интеграционным проектом десятилетия, который реализован на взаимовыгодных условиях.

"Достигнуты системные договоренности по участию промышленной продукции в государственных и муниципальных закупках, в основном решены вопросы о допуске белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, налажено хорошее взаимодействие по введению маркировки и прослеживаемости товаров", - перечислил глава белорусского кабмина.

В числе актуальных задач, над которыми предстоит работать правительствам двух стран в нынешнем году, премьер-министр Беларуси назвал поиск системных решений по общим энергетическим рынкам Союзного государства и Евразийского экономического союза, регулированию системных вопросов доступа продукции на общий рынок. "Мы давно должны были подойти к решению важнейшего вопроса - это понятия "товар" или "продукция и услуга" Союзного государства", - заявил Роман Головченко.

И наконец долгожданная для десятков тысяч россиян и белорусов новость - премьеры констатировали, что принятые в Беларуси и России меры против распространения COVID-19 позволяют рассчитывать на полноценное восстановление пассажирского сообщения между двумя странами. Окончательное решение пока не принято, но все идет к тому. Белорусский премьер особо подчеркнул, что вопрос о закрытии границы между Беларусью и Россией не был политическим. "Это вопрос, который находится в прямой зависимости от снижения уровня заболеваемости. Рассчитываем, что это должно случиться скоро, в данном контексте и рассматривались вопросы возобновления транспортного сообщения. Они взаимоувязаны", - уточнил Роман Головченко.

К слову, Россия и Беларусь объединили усилия в борьбе с коронавирусом. В первые дни января в Беларусь была передана очередная партия тест-систем для диагностики заболевания, а сейчас по решению президентов, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин, в Беларуси создается совместное производство вакцины.