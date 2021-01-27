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27.01.2021,  
17:32
Текст:  Алексей Моисеев

Опасный противник: ПТРК "Корнет-Э" устанавливают на БТР-80 в Алжире

В Алжире продолжается модернизация БТР-80 - на технику российского производства устанавливаются пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет-Э".

Первая версия такого "восьмидесятого" была продемонстрирована на одном из учений сухопутных войск в июне 2018 года. Тогда две направляющие для запуска ПТУР и прицельное оборудование монтировались открыто на крыше башни с пулеметами КПВТ и ПКТ.

Позже, примерно через год после испытаний, были внесены изменения, заключающиеся в установке бронированной защиты транспортно-пусковых контейнеров.

Такой апгрейд теперь позволяет обычным бронетранспортерам на больших дистанциях уничтожать самые современные основные танки, другую бронетехнику, автомобили, а также различные полевые укрепления.

Кроме того, ранее сообщалось, что под боевые машины с "Корнет-Э" переделаны и старые БТР-60.

Фото: Rchubbard / wikimedia.org
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На появившихся в социальным сетях фотографиях можно увидеть, что оборонная промышленность этого государства также продолжает восстановление средних Т-62, основных боевых Т-72М1, инженерных машин разграждения ИМР-2.

В войска возвращаются зенитные ракетные комплексы "Квадрат" (экспортная советского версия ЗРК "Куб"), имеющие натовское обозначение SA-6 и самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка".

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