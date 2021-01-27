В Шотландии найден массивный памятник эпохи неолита

На шотландском острове Арран найдено ритуальное сооружение времен постройки Стоунхенджа. Здесь собирались люди 5500 лет назад, сообщает msn.com.

Менеджер программы быстрого археологического картирования Дэйв Коули обнаружил этот памятник эпохи неолита после лазерного сканирования Аррана с воздуха. Лазер обнаружил две почти параллельные линии протяженностью около километра, с расстоянием между линиями в 30-40 метров.

Дальнейшие исследования показали, что это был ряд из деревянных столбов. Скорее всего, сооружение служило ритуальным целям. Ранее на Арране были найдены и другие археологические находки эпох неолита и бронзового века.