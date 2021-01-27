Пандемия продолжает вносить свои поправки в жизнь и планы мировых кинофестивалей. Первый из тройки важнейших в Европе - Берлинский - обычно проходит в феврале, но ситуация в Германии сейчас напряженная, кинотеатры закрыты, и чтобы не пропустить этот год совсем, дирекция приняла трудное решение отказаться от нормального формата и перенести все кинопоказы онлайн. Это касается как конкурсных программ, так и кинорынка. Все представители киноиндустрии, уже получившие аккредитации, должны пройти весь путь оформления заново и внести свои 60 евро за право смотреть фестивальную программу, не выезжая из дома.

Естественно, предстоят некоторые трудности и на этом пути. Владельцы прав на фильмы будут по своему усмотрению определять, люди каких профессий и в каких странах могут смотреть их новинки. Показы в каких-то регионах могут быть заблокированы, да и число лиц, допущенных к просмотрам, обещают ограничить - правда, пока неясно, до каких пределов и по каким критериям.

Берлинале 2021 года будет поделен на две половины. Первая пройдет с 1 по 5 марта - в эти дни и будут выкладываться онлайн конкурсные картины, каждая на 24 часа. Жюри определит победителей, и фильмы-лауреаты будут доступно для повторного просмотра. А затем, уже в июне, дирекция надеется вернуться к "наземному" варианту фестиваля и показать лучшие из картин для публики.

Ваш корреспондент аккредитован на Берлинском фестивале, и с 1 по 5 марта "РГ", как всегда, даст полный отчет о фильмах Берлинале. Правда, в отличие от прошлых лет, отменены пресс-конференции и интервью со звездами - Германия пока наглухо закрыта для гостей из-за рубежа.

Изменил свои планы и Каннский кинофестиваль: вместо обычного мая он пройдет с 6 по 17 июля. Разумеется, если позволит коронавирус.