Переход с ЕНВД на упрощенное налогообложение продлится до 31 марта

Госдума приняла в третьем чтении норму, согласно которой для предпринимателей продлевается до 31 марта 2021 года возможность перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН). Такая норма была оформлена в виде поправки законопроекта о налоговых льготах предприятиям за санаторно-курортное лечение сотрудников.

Система налогообложения бизнеса в виде Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) была отменена с 1 января 2021 года. И если бизнес-организации и индивидуальные предприниматели до этой даты не подали заявление о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, они автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения.

Но, как пояснил ранее на заседании комитета по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров, основная масса предпринимателей уже заявила о таком переходе. Теперь депутаты дают возможность сделать то же самое "опоздавшим", установив новый срок - до 31 марта 2021 года.

Причем, подчеркнул Макаров, поправка касается именно перехода на "упрощенку", а не на иные режимы налогообложения вместо ЕНВД, потому что сделать это задним числом затруднительно. Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил на заседании комитета, что правительство поддерживает такую "поправку об отсрочке".