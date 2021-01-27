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27.01.2021 14:00
Рубрика: Власть

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты

Текст: Кира Латухина
Президент постоянно контролирует ситуацию с ценами на продукты питания, правительство эффективно выполняет его поручение. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

"Вопрос президент постоянно держит на своем контроле, об этом постоянно ведет разговор с председателем правительства. В этом плане работа происходит на ежедневной основе", - подчеркнул Песков.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Дело не в рейтинге, а в выполнении поручений президента, а, главное, в конечной цели этого поручения - выдерживания под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры", - заявил пресс-секретарь президента. Это поручение эффективно выполняется правительством, оценил он.

Администрировать цены в мелких магазинах сложно, поэтому где-то они могут быть выше, заметил Песков. Но с крупными ритейлерами правительство ведет работу, делает все, чтобы избежать дефицита.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Цены на продукты

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