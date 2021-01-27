В прокат вышел новый мультфильм производства Disney и Pixar - "Душа". Режиссер картины - Пит Доктер. Казалось бы, после таких его мультфильмов, как "Вверх" и "Головоломка", уже ничем невозможно удивить зрителя. И как творцу не впасть в самоповтор? Но "Душа" - это нечто совершенно иное, новое, волнующее. Такое, что даже по трейлеру невозможно представить, каков мультфильм на самом деле.

Пит Доктер работает в рамках своего особого стиля, но рассказывает очередную историю, похожую на предыдущие лишь общей интонацией, где присутствуют мягкий юмор, добро и осознание того, что есть счастье на самом деле. В этом плане Доктер - как доктор, простите за каламбур. Его мультфильмы имеют и сильный терапевтический эффект, тем более в наши непростые времена.

Конечно, можно дождаться и посмотреть мультфильм "Душа" чуть позже в онлайн-кинотеатрах. Во всем мире он, кстати, в них и вышел, и только нам повезло с большим экраном. В любом случае пропустить "Душу" нельзя: это - один из самых сильных фильмов года, ему можно смело предрекать номинации на самые престижные кинопремии. Прежде всего потому, что речь в нем идет о вечном.

Главный герой анимационного фильма - музыкант Джо - темный (по цвету кожи), но душа у него светлая. Это зритель узнает после того, как Джо погибает. И не просто так, а в самый важный для него момент жизни. Джо - талантливый пианист, который любит джаз больше всего на свете, и ему - школьному учителю музыки - выпадает шанс получить работу мечты: играть в группе с самой известной саксофонисткой. От счастья Джо не разбирает дороги, и… жизнь его обрывается самым нелепым образом.

Маленькая нелепая смешная душа Джо попадает в потусторонний мир. В нем обитают мертвые души, которые вот-вот перешагнут границу и растворятся в вечности. Другим мертвым душам, возможно, и все равно, но у души Джо есть мощнейший стимул жить. В попытках вернуться, он попадает в соседний мир - тот, где новые души готовятся попасть на землю. И по ошибке его назначают наставником новой души - двадцать второй. Она - та еще штучка. С ней возились лучшие наставники человечества - от Архимеда до Матери Терезы. Но... ничего не получалось. Двадцать вторая не хочет жить. Не видит в земной жизни никакого смысла.

"Душа" может "пробить броню" восприятия и чувствительности даже у самых закоренелых циников

На смысл жизни лучше смотреть на большом экране. Только тогда воздействует и замечательная джазовая музыка, и работа аниматоров - в том числе и трехмерные рисунки, потому что новые души к жизни готовят именно трехмерные квантовые персонажи. Цвета, атмосфера, даже простые черточки на счетах учетчика душ по имени Тьерри - все имеет значение.

Вот, например, в фильме показаны заблудшие души. Что увидит зритель дома на компьютере - одну серость, по которой кто-то передвигается, произнося, как мантру, слова: "Заключить сделку!" А на большом экране четко видна темная пустыня с зыбучими песками, в которой погибает все человеческое.

Или взять такого персонажа мультфильма, как кот. Он многоцветный, и чтобы хорошенько разглядеть это существо - а связь котов с человеческими душами и потусторонним миром еще совершенно не изучена - тоже нужно видеть все детали.

И потом - только в кинотеатре есть такой эффект, когда происходящее на экране тебя, что называется, накрывает. Ты не отойдешь за чаем, не поставишь на паузу, не отвлечешься на телефонный звонок. А попасть в мир мультфильма "Душа" чрезвычайно важно, потому что он помогает зрителю задуматься о собственной жизни, о том, ради чего стоит жить ему самому. Второстепенные персонажи в мультфильме сделаны каждый с большой любовью. Мама Джо, портниха в ателье, она больше всего мечтает о том, чтобы у сына была твердая почва под ногами; талантливая девочка-музыкант, которая стесняется своего дара; парикмахер, способный не только стричь, но и рассуждать о высоких материях; вышеупомянутый учетчик душ Тьерри - как символ всех трудоголиков, ежедневно спасающих мир, и другие.

Особенность мультфильма еще и в том, что в нем, как и в лентах "Вверх" или "Головоломка", много мудрых афоризмов. Даже звучат притчи, одна из них - в исполнении звездной саксофонистки. "Душа" может "пробить броню" восприятия и чувствительности даже у самых закоренелых циников. Выражение "берет за душу" - в точку.

Кстати

Национальный совет кинокритиков США (NBR) уже признал "Душу" лучшим анимационным фильмом года.