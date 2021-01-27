Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех"

Сервис потокового видео HBO Max готовится к запуску на своей платформе мини-сериала британского Channel 4 "Это грех" (It's a Sin), подготовленного режиссером Питером Хором ("Сорвиголова", "Последнее королевство") и шоураннером Расселом Т Дэвисом, одним из тех, кому телесериал "Доктор Кто" обязан своим возрождением (а спин-оффы "Торчвуд" и "Приключения Сары Джейн - появлением).

Сериал расскажет о взрослении юных героев из разных социальных страт в Лондоне начала 80-х, когда наряду с изменениями в общественном сознании появляются первые пугающие новости об эпидемии новой малоизученной беспощадной болезни - СПИДа, которая прямо или косвенно изменит жизнь тысяч молодых людей.

Роли главных героев сыграют Олли Александр, Омари Дуглас и Каллум Скотт Хауэллс. Основным саундтреком сериала, давшим название всему проекту стала композиция группы Pet Shop Boys It's a sin.

Все пять эпизодов сериала будут доступны к просмотру на HBO Max начиная с 18 февраля.

В Сети опубликован трейлер.