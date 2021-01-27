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Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех"

Новости
    27.01.2021, 10:44
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Сервис потокового видео HBO Max готовится к запуску на своей платформе мини-сериала британского Channel 4 "Это грех" (It's a Sin), подготовленного режиссером Питером Хором ("Сорвиголова", "Последнее королевство") и шоураннером Расселом Т Дэвисом, одним из тех, кому телесериал "Доктор Кто" обязан своим возрождением (а спин-оффы "Торчвуд" и "Приключения Сары Джейн - появлением).

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Сериал расскажет о взрослении юных героев из разных социальных страт в Лондоне начала 80-х, когда наряду с изменениями в общественном сознании появляются первые пугающие новости об эпидемии новой малоизученной беспощадной болезни - СПИДа, которая прямо или косвенно изменит жизнь тысяч молодых людей.

Роли главных героев сыграют Олли Александр, Омари Дуглас и Каллум Скотт Хауэллс. Основным саундтреком сериала, давшим название всему проекту стала композиция группы Pet Shop Boys It's a sin.

Все пять эпизодов сериала будут доступны к просмотру на HBO Max начиная с 18 февраля.

В Сети опубликован трейлер.

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