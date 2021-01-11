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Глава Marvel высказался о дальнейшей судьбе "Сорвиголовы"

Новости
    11.01.2021, 15:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Главе Marvel Studios Кевину Файги в ходе промо-кампании сериала "Ванда/Вижн" был задан прямой вопрос о включении в киновселенную персонажей из сериалов "Сорвиголова", "Джессика Джонс" и "Люк Кейдж", права на которых недавно вернулись к Disney от Netflix.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
В новом тизере "Ванда/Вижн" главные герои шоу обзавелись двумя детьми

Столь же прямо отвечать руководитель студии не стал, сказав, что сейчас все силы сосредоточены на развитии уже анонсированных проектов, среди которых "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и т.д.

При этом Файги смотрит на ситуацию философски, отмечая, что он "уже достаточно давно в Marvel, чтобы никогда не говорить "никогда".

Что касается Сорвиголовы, то слухи о его появлении в третьей части "Человека-паука" в качестве адвоката Питера Паркера курсировали весь прошлый год, но так до сих пор и не нашли подтверждения.

Вместе с этим Comicbook пишет, что Кристен Риттер ведет переговоры о возвращении к роли Джессики Джонс в сериале "Женщина-Халк".

Стоит отметить, что практически все члены актерского состава проектов Netflix неоднократно заявляли, что готовы вернуться к своим персонажам, а поклонники в Сети много раз создавали петиции и запускали онлайн-кампании в поддержку любимых супергероев.

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