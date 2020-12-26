Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн"

Долгожданный марвеловский сериал "Ванда/Вижн" выйдет на Disney+ уже 15 января. А пока Marvel подогревает интерес многообещающими тизерами и трейлерами.

В новом минутном ролике герои, как мы видим, выясняют ответ на вопрос об объективности реальности. Тизер набрал свыше 800 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Как и предыдущие промо-видео шоу, свежий ролик подтверждает, что "Ванда/Вижн" снята в жанре, который можно определить как психоделический ретро-ситком.

Ранее стало известно, что премьеру будет предварять выход другого сериала по вселенной Marvel под названием "Легенды", где первые две серии посвятят как раз Ванде и Вижну. "Легенды" выйдут 8 января.