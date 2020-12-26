Новости

Названы самые успешные новогодние фильмы 16:40
В театре рассказали о состоянии Ирины Муравьевой после коронавируса 16:27
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 14:20
Экстренно госпитализирована Марина Зудина, вдова Олега Табакова 14:08
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов 25.12.2020

Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн"

Новости
    26.12.2020, 16:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Долгожданный марвеловский сериал "Ванда/Вижн" выйдет на Disney+ уже 15 января. А пока Marvel подогревает интерес многообещающими тизерами и трейлерами.

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые успешные новогодние фильмы

В новом минутном ролике герои, как мы видим, выясняют ответ на вопрос об объективности реальности. Тизер набрал свыше 800 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Как и предыдущие промо-видео шоу, свежий ролик подтверждает, что "Ванда/Вижн" снята в жанре, который можно определить как психоделический ретро-ситком.

Ранее стало известно, что премьеру будет предварять выход другого сериала по вселенной Marvel под названием "Легенды", где первые две серии посвятят как раз Ванде и Вижну. "Легенды" выйдут 8 января.

Новости

Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса 25.12.2020
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 25.12.2020
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 25.12.2020
Умер фантаст Джеймс Ганн 25.12.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 25.12.2020
Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным 24.12.2020
Выход третьего сезона "Мандалорца" откладывается 24.12.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Чудо-женщина: 1984": пропаганда буддизма от DC 24.12.2020
Галь Гадот больше не хочет играть "Чудо-женщину" из прошлого 24.12.2020
В сиквеле "Соника в кино" может появиться еще один известный персонаж 24.12.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 23.12.2020
Вышел русский трейлер комедии Netflix "2020, тебе конец!" 21.12.2020
Представлен анимированный логотип аниме "Ведьмак: Кошмар волка" 21.12.2020