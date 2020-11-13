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Тизер: названа официальная дата премьеры сериала Marvel "Ванда/Вижн"

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    13.11.2020, 11:16
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ disneyplus Фото: twitter.com/ disneyplus
Фото: twitter.com/ disneyplus

Сервис Disney+ назвал точную дату премьеры своего самого, похоже, потенциально причудливого шоу "Ванда/Вижн".

Из опубликованного в социальных сетях тизера становится известным, что супергеройский сериал, выполненный в формате классического ситкома с серьезным креном в психоделику, появится на экранах 15 января 2021-го. То есть - как и было запланировано.

Таким образом, ранее опубликованный анонс премьер канала, после которого были надежды все-таки увидеть "Ванду/Вижна" до конца текущего года, нас ввел в некоторое заблуждение. Как и другие косвенные указания.

Соответственно, коронавирус оставил в этом году поклонников Marvel вообще без каких бы то ни было громких телепремьер. Поскольку "Хелстром" от Hulu таковой считать не стоит.

Ранее были опубликованы новые кадры из сериала.

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