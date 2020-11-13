Тизер: названа официальная дата премьеры сериала Marvel "Ванда/Вижн"

Сервис Disney+ назвал точную дату премьеры своего самого, похоже, потенциально причудливого шоу "Ванда/Вижн".
Из опубликованного в социальных сетях тизера становится известным, что супергеройский сериал, выполненный в формате классического ситкома с серьезным креном в психоделику, появится на экранах 15 января 2021-го. То есть - как и было запланировано.
A new era arrives. @MarvelStudios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MiENOoSBK0— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2020
Таким образом, ранее опубликованный анонс премьер канала, после которого были надежды все-таки увидеть "Ванду/Вижна" до конца текущего года, нас ввел в некоторое заблуждение. Как и другие косвенные указания.
Соответственно, коронавирус оставил в этом году поклонников Marvel вообще без каких бы то ни было громких телепремьер. Поскольку "Хелстром" от Hulu таковой считать не стоит.
Ранее были опубликованы новые кадры из сериала.